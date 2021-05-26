Политика

Всем спасибо. Все довольны

27 мая губернатор Михаил Ведерников выступил с ежегодным отчетом о работе администрации Псковской области.

Практика таких выступлений главы региона перед областным Собранием депутатов была введена более десяти лет назад — так что здесь есть с чем сравнивать. За все эти годы депутаты, а вместе с ними и журналисты были свидетелями очень разных отчетов. Разных по всему - продолжительности, лексике, общему характеру выступлений, реакции депутатов. И точно также были разные периоды: в иные годы социально-экономическая ситуация складывалась лучше, даже, бывало, обильный финансовый дождь проливался, что позволяло реализовывать крупные инфраструктурные проекты. В другие годы положение было тяжелее. Однако никогда прежде - по крайней мере, за последнее десятилетие - региональная власть не сталкивалась с такими, принципиально новыми и крайне сложными, вызовами.

«2020 год для всех нас стал временем тяжелых испытаний», - признался в самом начале доклада Михаил Ведерников. В дальнейшем он еще не раз охарактеризовал 2020-й как год сложный, напряженный и т.п. Разумеется, главная причина этого — вызовы, связанные с пандемией COVID-19. Год назад ни у кого не было ни представления о природе вируса, ни проверенной методики борьбы с ним, напомнил губернатор. По его словам, область встречала эти вызовы «в условиях крайне ограниченных ресурсов». В качестве иллюстрации был приведен пример областной инфекционной службы — она представляла собой, с горечью констатировал губернатор, «170 коек, которые не отвечали никаким требованиям». «Всё нужно было делать практически с чистого листа», - подвел итог этой части выступления Михаил Ведерников.

Вот, собственно, это в 2020-м было главное — лечить и сохранять здоровье людей, учить детей в этих новых непростых условиях, а еще вести диалог с людьми, принимать беспрецедентные решения и поддерживать баланс, с одной стороны, борясь с пандемией и принимая различные ограничения, а с другой - сохраняя экономику.

По оценке губернатора, как бы тяжело ни было, справились. Более того, по его определению, «год стал периодом больших достижений».

По итогам отчета можно выделить 4 основные направления, по которым команда губернатора достигла положительного результата.

Во-первых, это проекты, реализованные с привлечением федерального финансирования. Благодаря поддержке президента Владимира Путина в Псковской области создана современная региональная инфекционная служба. Построенные многофункциональные медцентры емкостью 360 коек полностью покрывают потребности региона по лечению от инфекционных заболеваний как взрослого, так и детского населения, отметил Михаил Ведерников.

Также завершена реконструкция Варлаамовского угла и Двора Постникова, и они стали одной из важнейших и наиболее аутентичных туристических точек всего региона. Закуплены 249 новых автобусов для «Псковпассажиравтотранс», завершена реконструкция Цепных мостов в Острове, начата реализация планов в рамках возрождения объектов культурного наследия Псковской области. Реализовать всё это позволил «беспрецедентно высокий уровень» федеральной поддержки.

Во-вторых, в прошлом году за счет всех источников финансирования в области проведен масштабный ремонт дорог - почти 350 км. В этом году планируем выйти на 400 км.

В-третьих, несмотря на ограничительные меры, принимаемы в связи с пандемией, уровень собственных доходов снизился незначительно — по крайней мере, в этом смысле ситуация у нас значительно лучше, чем в других регионах Северо-Запада.

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Доходная часть областного бюджета за 2020 год исполнена на 94,3%. При утвержденных годовых значениях в 46 млрд 100 млн рублей поступило 43 500. Доходы, утвержденные первоначальной версией бюджета, в течение года были увеличены почти на 20%. Учитывая многочисленные негативные прогнозы, результат, объективно, неплохой, заключил губернатор. Сумма поступивших доходов на 6% выше итога 2019 г.; на 20% – 2018 г; на 40% – 2017 г.

В-четвертых, значительно сокращена задолженность предприятий и организаций по заработной плате перед населением.

К числу достижений Михаил Ведерников также отнес прогресс в решении многих застарелых проблем и запуск долгосрочных проектов в здравоохранении, промышленности, транспорте, коммунальной инфраструктуре, газификации и ряде других сфер.

В Псковской области по итогам прошлого года отмечается рост объема инвестиций в основной капитал до уровня почти 108%. И это на фоне снижения данного показателя в округе и в среднем по стране.

Говоря о региональной экономике, Михаил Ведерников отметил, что серьезного падения не произошло, а по ряду важнейших позиций сохранилась положительная динамика.

В сельском хозяйстве региона поддерживается стабильный рост производства на уровне заметно выше среднероссийского. Что касается финансов, то уровень госдолга вырос на 2 млрд и составил 19 млрд рублей. «Мы продолжали работу с федеральным центром, системно отстаивали позицию, что наше финансовое положение ухудшается, и что регионам будет трудно поддерживать граждан и экономику без дополнительной помощи, - рассказал губернатор. - В этой части мы были не одни, это была объективная и консолидированная позиция руководителей многих регионов. Нас услышали. Не случайно, именно в этом году президент принял решение о помощи регионам в части замещения коммерческих кредитов бюджетными, а также реструктуризации «ковидных» кредитов».

Львиная доля отчета была посвящена конкретным результатам работы и цифрам, пересказывать многостраничный подробный документ — дело неблагодарное, тем более желающие могут ознакомиться со стенограммой или узнать главное из сообщений ПЛН.

Отмечу, что губернатор поблагодарил президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, сенаторов от Псковской области Андрея Турчака и Елену Бибикову, депутата Госдумы Александра Козловского (двое последних, к слову, находились в зале). А вообще слов благодарности было сказано немало — в адрес депутатов областного Собрания, сотрудников органов местного самоуправления, многих других категорий — медиков, учителей, волонтеров, общественников...

«Спасибо всем вам», - заключил Михаил Ведерников свой отчет. После чего пришло время вопросов.

Напомню, что на прошлой неделе все фракции областного Собрания провели встречи с главой региона, на которых у депутатов была возможность задать Михаилу Ведерникову свои вопросы. Ответы на некоторые из них были даны тогда же, некоторые темы были озвучены сегодня с трибуны.

Тем не менее, в соответствии с регламентом работы, председатель регионального парламента Александр Котов еще раз предоставил коллегам возможность задать вопросы и выступить — интересно, что обращались они не только к главе региона, но и к впервые присутствовавшему на сессии регионального парламента митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону.

Своего рода итог обсуждению подвел спикер Собрания. «Ключевые особенности прошедшего 2020 года, связанные с распространением коронавирусной инфекции, не повлияли на решение ни текущих, ни перспективных задач, несмотря на кратно увеличившуюся нагрузку на деятельность почти всех без исключения органов исполнительной власти области, - отметил Александр Котов. - И здесь мы видим как личную работу губернатора как высшего должностного лица региона, так и руководителей органов исполнительной власти».

По результатам голосования депутатов отчет губернатора был принят к сведению — причем, едва ли не единогласно. «За» высказались 39 депутатов (члены фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»), двое (видимо, члены фракции «Яблоко») воздержались, «против» не проголосовал никто.

Александр Савенко