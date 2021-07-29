Экономика

Правительство утвердило правила предоставления субсидий производителям радиоэлектроники

Разработчики электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей на ее основе смогут получить федеральные субсидии. Порядок и условия предоставления такой поддержки утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Речь идет о разработке и производстве электроники самого широкого спектра применения – от компонентов и модулей для автомобилей и бытовой техники до нейропроцессоров для систем с искусственным интеллектом, которые могут использоваться в медицинском оборудовании и вычислительной технике», - уточнили в пресс-службе правительства.

Получить субсидии можно на проекты, которые будут разработаны в течение пяти лет. Размер субсидии – до 1,5 млрд рублей в год. За счет господдержки производители смогут возместить до 90% затрат. Деньги, в частности, разрешается направить на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление прототипов продукции и их пилотных партий.

Организация, претендующая на субсидии, должна дать обязательство, что выручка от реализации разработанных модулей составит не менее размера полученной субсидии, а от разработанной ЭКБ – не менее половины субсидии.

Для получения господдержки организациям предстоит пройти конкурсный отбор. Его порядок и условия проведения будут опубликованы на сайте Минпромторга. Сбор заявок от претендентов планируется завершить до 1 сентября.

В 2021 году на субсидии разработчикам ЭКБ в федеральном бюджете предусмотрено 3 млрд рублей. Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».