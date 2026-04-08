В ожидании тепла и хороших урожаев: в Псковской области стартовала посевная кампания

Тракторы и специализированная техника выходят на поля Псковской области. В регионе начинается весенний сев. Это один из ключевых этапов сельскохозяйственного года, от качества проведения которого зависит урожайность. Что ждут аграрии от посевной кампании-2026, достаточно ли им семян и удобрений, и как погода может повлиять на результат работ, узнала Псковская Лента Новостей.

Амбициозные планы

В этом году общая посевная площадь в Псковской области составляет свыше 200,8 тысячи гектаров - на 8 тысяч больше, чем в прошлом году (192,5 тысячи гектаров). Сюда входят и поля, засеянные осенью озимыми культурами под урожай 2026 года.

Накануне весенней посевной региональное министерство сельского хозяйства провело мониторинг состояния зерновых. «Всего было засеяно 27 тысяч гектаров озимых культур, 90% посевов находится в хорошем и 10% - в удовлетворительном состоянии. Показатель выше уровня прошлого года», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Александр Шмелёв.

По его словам, в настоящее время проводится подкормка озимых: пшеницы, рапса и многолетних трав, а также боронование пастбищ. «Основная масса этих сельскохозяйственных культур получила удобрения», - пояснил он.

Первые хозяйства области уже приступают к весеннему севу, провести который планируется в оптимальные агротехнические сроки.

«Яровой сев по всем категориям хозяйств составит свыше 50 тысяч гектаров. Планы на этот год амбициозные, хотя их реализация зависит от многих факторов. Последние два года у нас был введён режим ЧС: в прошлом году - по переувлажнению почв, в позапрошлом - из-за возвратных заморозков. Но мы всегда надеемся на лучшее, и руки не опускаем», - отметил заместитель министра.

Так, например, в планах на этот год - увеличить производство по зерновым культурам на 20% к уровню прошлого года. Особое внимание будет уделяться культурам, чувствительным к погодным условиям: картофелю, овощам открытого грунта (борщевого набора). «Планируем получить урожай по итогам года - не менее 120 тысяч тонн зерновых, картофеля в сельскохозяйственных организациях и КХ не менее 50 тысяч тонн, - сообщил Александр Шмелёв.

Техники достаточно

Замминистра заметил, что семян, удобрений и техники для проведения посевной псковским аграриям хватает. «На текущий момент семенами наши хозяйства обеспечены полностью, продолжается работа по подготовке и улучшению их качества. Показатель по минеральным удобрениям - 106,2% от потребности. То есть ими наши сельхозтоваропроизводители тоже обеспечены», - пояснил он.

Техники также достаточно: «На весеннем севе будет работать 250 энергонасыщенных тракторов, 58 посевных комплексов, а также современные почвообрабатывающие орудия.

Снабженческие организации имеют достаточный опыт и объём запасных частей для восстановления и ремонта сельхозтехники».

В ближайшее время планируется проводить отборы на предоставление мер государственной поддержки. В частности, предусмотрены субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат, на увеличение производства картофеля и овощей, на закладку питомников, а также проведение мелиоративных мероприятий, поддержку элитного семеноводства. «Мы поддерживаем сельхозтоваропроизводителей, стараемся довести субсидии своевременно и в полном объёме», - сказал он

Кроме того, Минсельхоз России предоставляет финансовую помощь на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Псковская область участвует в этой программе.

«Речь идет о заброшенных невостребованных участках земли, которые предполагается вовлечь в оборот. Муниципальные образования формируют списки таких участков. После проведения кадастровых работ и межевания эти земельные участки предоставляются сельхозтоваропроизводителям. Это очень большая работа», - пояснил Александр Шмелёв.

А это значит, что с каждым годом в регионе будет меньше заброшенных участков и больше полей под посевы сельскохозяйственных культур.

Первые в полях

Пока же работы идут на имеющихся площадях. Первыми в рамках посевной кампании на поля вышли аграрии Псковского муниципального округа. Агрофирма «Победа» завершила подкормку озимых, и уже приступила к севу яровых культур - ячменя.

«В конце марта провели подкормку озимых сульфатом аммония на площади 200 гектаров. А с 31 марта начали сеять яровые. Сев ранний в этом году, потому что дождей мало, почва уже была достаточно сухая. На сегодня засеяно порядка 100 гектаров», - рассказала заместитель генерального директора Агрофирмы «Победа» по производству Елена Жгут.



Работы продолжаются - запланировано посеять еще 250 гектаров. Удобрениями и техникой хозяйство обеспечено. «Техника не новая, но в несезон, зимой, ее отремонтировали. К посевному сезону она подготовлена. И надеюсь, что он у нас пройдёт без эксцессов», - заметила она.

На очереди после ячменя - кукуруза. Эту культуру хозяйство выращивает для собственных нужд, чтобы обеспечить кормовую базу для крупного рогатого скота.

«Затем будем сажать картофель - 24-25 апреля. Но всё зависит от погодных условий. Такая погода, как стоит сейчас, непригодна для сева кукурузы и для посадки картофеля. Температура земли должна быть минимум +8 градусов. Пока этого мы не наблюдаем, учитывая, что ночью она ближе к нулю», - отметила Елена Жгут.

Но в целом, уже в середине мая Агрофирма «Победа» планирует завершить посевную кампанию.

Также в течение апреля и мая посевные работы будут проходить и в других хозяйствах региона. У некоторых - с переходом на июнь. «Всё зависит от погоды. Сейчас тепло, но есть вероятность возвратных заморозков, которые могут нанести большой урон. Для северо-западного региона это не редкость, и есть меры по нивелированию этих последствий. Но ключевым условием успеха остаётся дисциплина, оперативность и профессионализм на каждом этапе работы», - подчеркнул замминистра Александр Шмелев.

Псковские аграрии из года в год показывают умение работать в сложных условиях. Остается пожелать им благоприятной погоды и высоких урожаев.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН