Диалог с предпринимателями должен быть открытым — Александр Козловский

О недавних событиях в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня». Он также оценил взаимодействие власти и бизнеса в Псковской области.
Александр Козловский напомнил, что в рамках РСПП произошли важные события: переизбрание Александра Шохина на новый пятилетний срок, а также состоялся юбилейный съезд, на котором выступил президент страны.
Псковское отделение РСПП тоже не осталось в стороне — здесь отметили 15-летний юбилей.
Парламентарий также высказался за открытое выстраивание диалога между бизнесом и властью: «Мы должны открыто говорить — что мы хотели бы видеть со стороны бизнеса. И находить консенсус, который устраивал бы всех».
В заключение депутат признал, что не все предприятия в регионе чувствуют себя хорошо, хотя есть и те, кто успешно развивается.
Напомним, съезд Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на тему «Перспективы кадрового обеспечения предприятий Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области на 2026-2031 годы» прошел в конце марта в областном правительстве.
