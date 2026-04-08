Диалог с предпринимателями должен быть открытым — Александр Козловский

О недавних событиях в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня». Он также оценил взаимодействие власти и бизнеса в Псковской области.

Александр Козловский напомнил, что в рамках РСПП произошли важные события: переизбрание Александра Шохина на новый пятилетний срок, а также состоялся юбилейный съезд, на котором выступил президент страны.

«Это в очередной раз доказывает, что президент находится рядом с бизнесом, поддерживает бизнес, слушает и вникает в проблемы. Кроме официального выступления, была еще и встреча с предпринимателями, которые ежегодно там проходят», — подчеркнул депутат. По его словам, исполнительная власть и глава государства в курсе тех задач, которые стоят перед предпринимательским сообществом.

Псковское отделение РСПП тоже не осталось в стороне — здесь отметили 15-летний юбилей.

«Тоже встречались, разговаривали о проблемах. Слушали выступление наших коллег с той стороны — налоговые инспекции рассказали о своих планах. Понимаем, куда мы идем», — отметил Александр Козловский.

Парламентарий также высказался за открытое выстраивание диалога между бизнесом и властью: «Мы должны открыто говорить — что мы хотели бы видеть со стороны бизнеса. И находить консенсус, который устраивал бы всех».

В заключение депутат признал, что не все предприятия в регионе чувствуют себя хорошо, хотя есть и те, кто успешно развивается.

«Я надеюсь, что предприятия будут развиваться. И остальные тоже будут подтягиваться и выходить из этой процедуры стагнации», — резюмировал Александр Козловский.

Напомним, съезд Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на тему «Перспективы кадрового обеспечения предприятий Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области на 2026-2031 годы» прошел в конце марта в областном правительстве.