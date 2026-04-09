 
Экономика

Стартовал второй набор в программу «Платформа роста» для псковских предпринимателей

Второй набор в акселерационную программу «Платформа роста» от RWB (Wildberries & Russ) и Агентства стратегических инициатив (АСИ) начался в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Мах.

Презентация продукции первых участников программы «Платформа роста». Фото: Михаил Ведерников / Мах

«Псковская область присоединилась к программе летом прошлого года. Наши региональные бренды прошли обучение и показали рост продаж на Wildberries на 114% к аналогичному периоду прошлого года. Самые впечатляющие результаты – у бренда YASYA: менее чем за год рост составил 1615%», - отметил губернатор.

 

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться в Едином реестре субъектов МСП. Допускаются предприниматели, которые работают под собственной торговой маркой (имеют товарный знак) и производят товары в Псковской области. Также необходимо продавать или планировать продажи на Wildberries; а продукция должна иметь срок годности от 3 месяцев. 

«Платформа роста» дает экспертное сопровождение на всех этапах, обучение и индивидуальный план развития бизнеса, а также поддержку для запуска и масштабирования продаж на Wildberries. 

Подать заявку можно до 26 апреля на сайте rost.wb.ru или через МСП.РФ. 

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

