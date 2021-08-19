Экономика

«Потерявшийся» платеж можно найти через «Личный кабинет налогоплательщика» - ФНС

Новая функция теперь доступна в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Опцией по поиску платежа можно воспользоваться, если ранее при оплате налогоплательщик указал неправильные реквизиты или если оплаченная сумма не отображается. Для этого достаточно пройти по вкладке «Жизненные ситуации» - «Прочие ситуации» - «Запрос на розыск платежа».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, по состоянию на август 2021 года на территории Псковской области активными пользователями «Личного кабинета» являются 20866 налогоплательщиков.

Указав соответствующие реквизиты произведенного ранее платежа, пользователь сервиса может направить запрос на розыск денежных средств. Поиск платежа возможен по уникальному идентификатору начисления (УИН) либо по сумме и дате совершения платежа.

Сведения о статусе платежа в информационной системе налоговых органов отображаются в «Личном кабинете» примерно в течение суток.

На настоящий момент проверить зачисление платежей могут только физические лица, однако вскоре подобный сервис будет доступен и в личных кабинетах налогоплательщика юридического лица и индивидуального предпринимателя.

Напомним, открыть «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно на официальном сайте налоговой службы nalog.gov.ru с помощью логина и пароля, полученных в любой налоговой инспекции, или используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru (при подтвержденной записи). Обратиться за получением доступа к «Личному кабинету» можно в многофункциональный центр (МФЦ).