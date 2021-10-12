Экономика

Что делать с некорректной информацией в налоговых уведомлениях, рассказали псковичам

Псковичам рассказали, что делать с некорректной информацией в налоговых уведомлениях. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе регионального управления ФНС.

Не позже 1 декабря 2021 года псковичи, которые имеют в собственности недвижимость, землю и транспортные средства, обязаны уплатить исчисленный имущественный налог.

Уведомление поступят физическим лицам не позднее 30 дней до наступления предельного срока платежа (при необходимости, за три года, предшествующих календарному году направления налогового уведомления).

Если, по мнению налогоплательщика, в документе содержится неактуальная (некорректная) информация об имуществе или его владельце (в том числе о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), гражданину нужно любым удобным способом обратиться в налоговый орган для ее проверки и актуализации. Это можно сделать через Личный кабинет налогоплательщика. Остальным следует обратиться лично в любой налоговый орган либо отправить почтовое сообщение, или использовать интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

В управлении напомнили, что сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце налоговикам поступают из различных регистрирующих органов. Поэтому потребуется проверка на предмет подтверждения наличия/отсутствия установленных законодательством оснований для перерасчета налогов и изменения налогового уведомления, обработка полученных сведений и внесение необходимых изменений в информационные ресурсы.

При наличии оснований для перерасчета налога (налогов) и формирования нового налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней): обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней; сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и направит гражданину ответ на обращение (разместит его в Личном кабинете налогоплательщика).

Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой инспекции или контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22, а также по телефонам «горячей» линии УФНС России по Псковской области: 8 (8112) 699-273 и 8 (8112) 699-342.