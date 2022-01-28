Экономика

Минтруд предложил сделать страховые выплаты единым платежом

Минтруд предложил ввести единый тариф для взносов по социальному страхованию с 2023 года. Вместо отдельных платежей в Пенсионный фонд, фонд соцстрахований и фонд ОМС работодатель будет платить один взнос. Пенсионный фонд при этом объединят с фондом соцстрахования, сообщает РБК.

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России, следует из размещенных на портале проектов нормативных актов законопроектов, предложенных Минтрудом. Ведомство также предлагает ввести единый тариф для уплаты взносов по социальному страхованию с того же периода.

В настоящее время работодатели платят:

22% с заработной платы работника в Пенсионный фонд в пределах облагаемой базы и 10% с заработка, превышающего облагаемую базу;

5,1% в Фонд обязательного медицинского страхования с общего дохода работника;

2,9% в Фонд социального страхования с заработка в пределах облагаемой базы.

Минтруд предлагает объединить их, чтобы взносы на пенсионное, социальное и обязательное медицинское страхование работодатели могли уплачивать одним платежом. Эта мера, считают в ведомстве, позволит увеличить суммы социальных выплат к 2025 году:

размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит при внедрении этой схемы 57,4 тысяч рублей;

максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) к 2025 году составит 660,9 тысяч рублей;

максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже восемь и более лет к 2025 году может составить 143,5 тысяч рублей.

Создание единого фонда вместо ПФР и фонда соцстрахования было анонсировали в декабре 2021 года, об этих планах сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой. В Минтруде отмечают, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования уже сейчас администрируют ряд выплат, не связанных со страхованием. Их объединение предусмотрено в рамках концепции единой цифровой платформы для администрирования выплат и в связи с идеей о введении единого тарифа страховых выплат.

«Социальный фонд будет выступать страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. При этом проектами законов предусматривается запрет перекрестного финансирования различных видов страхования», — объясняил Минтруд функции нового единого фонда.

Учредителем Социального фонда будет правительство.

Среди других предложений Минтруда — объединение всех существующих льготных категорий плательщиков в три группы вместо 12 льготных режимов для отдельных категорий плательщиков и пять льготных моделей уплаты страховых взносов.

Кроме того, Минтруд предлагает установить единый круг застрахованных лиц. Таким образом, обязательное соцстрахование распространится не только на работающих по трудовому договору, но и на занятых по гражданско-правовым договорам (ГПХ) граждан.

Также ведомство намерено cократить количество отчетности и установить единую дату подачи единой формы отчетности до 1-го числа месяца. Те данные, которые сейчас подаются раз в квартал, так и будут подаваться раз в квартал, но уже в составе единой формы.