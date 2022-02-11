Экономика

Герман Петрушко возглавил комитет промышленности в реготделении «Деловой России»

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко возглавил комитет промышленности в Псковском региональном отделении «Деловой России». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский.

«Мы уже разработали план мероприятий на шесть месяцев вперед, туда мы включили не только рабочие встречи в дискуссионном формате, проектное обучение и бизнес-миссии. Самое главное, что мы при поддержке ПсковГУ планируем присоединиться к технологическому предпринимательству и выявить талантливых студентов, которые в дальнейшем готовы вести собственные предпринимательские проекты и развивать региональную промышленность», - сказал Станислав Осовский.

Он также отметил, что подход «Деловой России» заключается не только в «коротких» забегах, в которых промышленная кооперация формируется из существующих предпринимателей, но и в осваивании «длинных» дистанций и «формировании достойной смены».

Комитет промышленности в региональном отделении «Деловой России» появился в начале 2022 года. Предполагается, что промышленный комитет станет импульсом для формирования новых партнерских программ и развития производственной кооперации.

«Задача масштабная. Уверен, работа комитета принесет большую пользу региону», - сказал Станислав Осовский.