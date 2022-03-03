Экономика

Центробанк не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 марта

Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Исключение составят режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ.

«Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 мск», - говорится в сообщении.

Режим работы Московской биржи на 10 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 10 марта.