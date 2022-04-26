Экономика

В областном Собрании не поддержали идею государственного регулирования цен

В Псковском областном Собрании не поддержали идею государственного регулирования цен. Об этом с сессии регионального парламента, участником которой в рамках парламентского часа стала руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Госдуме давно пылится закон о государственном регулировании цен, который позволил бы установить цены на основные товары. Торговое лобби сильно. Этот закон не пропускают. Не все в руках УФАС. Пытаемся переложить проблемы с больной головы на здоровую», - заявил депутат Петр Алексеенко (КПРФ).

Вице-спикер Юрий Сорокин («Единая Россия») удивился его предложению. Он напомнил коллеге, что КПРФ была дана возможность управлять страной 70 лет, а в итоге были пустые полки в магазинах. «Я против вашего предложения», - подчеркнул Юрий Сорокин.

«Хочу согласиться с тем, что государственное регулирование цен — штука плохая», - поддержал депутат Артур Гайдук («Яблоко»).