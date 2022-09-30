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Экономика

«Никому сахар по 59 рублей не нужен?»: псковичи подшучивают над весенним ажиотажем

02.10.2022 16:29|ПсковКомментариев: 0

Саркастический пост на тему стабилизации цен на сахар после ажиотажного спроса на него в марте 2022 года в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал один из подписчиков. 

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Никому сахар по 59 рублей не нужен? Может, у кого-то по 80 закончился уже?» - написал автор снимка. 

В комментариях другие подписчики стали подшучивать на тему ажиотажного спроса на сахар, который фиксировался весной. 

«Интересно, куда пропали все сахарные маньячки?» - спросила женщина. «Так они набрали на 5 лет вперед! Теперь едят и радуются, что нахватали дорогого, он вкуснее», - ответил на ее вопрос другой подписчик.

Некоторые псковичи отметили, что цена на сахар все еще высокая и что они ждут ее понижения: «А я жду, когда подешевле будет»; «До сезона варенья был по 55 рублей, потом каждый день на 2 рубля поднимали, доведя до 69 рублей! А теперь опять 59», - заметили комментаторы. 

Напомним, после начала специальной военной операции в России, в том числе в Псковской области, резко вырос спрос на сахар. Товар исчез с полок многих магазинов, цены на сахар резко увеличились. В частности, в период с 25 февраля по 11 марта они подскочили на 15,9%. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. 

Теги: #псков #Рост цен #сахар
Источник: Псковская Лента Новостей
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