Экономика

Александр Котов призвал Псковское УФАС действовать неординарно и оперативно

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе парламентского часа призвал Псковское УФАС действовать неординарно и оперативно. Об этом с сессии регионального парламента, на которую пригласили руководителя ведомства Ольгу Милонаец, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас нет другого органа исполнительной власти, который может контролировать вопросы, связанные с формированием цен, кроме ФАС. Ольга Викторовна, мы не случайно вас пригласили, чтобы вместе обсудить проблемы с резкими скачками цен. Мы с вами являемся участниками мониторинга, ходим в магазины, видим цены и что с ними происходит. Желающих промониторить много. Дело в том, какие меры сообща мы можем предпринять, чтобы не было необоснованного роста цен», - сказал он.

Александр Котов указал на то, что на начальном этапе, когда возникла паника на рынке, не было четко отлаженного взаимодействия между региональным комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике и УФАС. «С вашей стороны были отписки о том, что ненадлежащим образом были оформлены жалобы, ссылались на указ о запрете проведения проверок. Я сейчас вижу из вашего доклада, что вы проводите огромную работу, но мы все хотим видеть результат работы, которая должна отразиться на стоимости товаров и услуг на рынке. Уверен, что будет это доведено до конца. Вопрос - в сроках», - продолжил он.

Спикер регионального парламента напомнил, что вчера в заседании Совета законодателей принял участие президент РФ, на встрече говорили том, что сейчас время для нестандартных решений, и нужно действовать молниеносно. «Важна скорость принятия решений и взаимодействия. Сейчас мы живем в необычном режиме Действовать надо оперативно, неординарно, убирать бюрократические преграды», - подчеркнул Александр Котов.

По словам спикера регионального парламента, дело сдвинулось тогда, когда губернатор заявил о том, что ему приходится работать с центральным аппаратом ФАС. «Давайте находить точки соприкосновения, - обратился он к Ольге Милонаец. - И тогда быстрее добьемся результата такого, какого хотим. Надеюсь, что за короткое время поменяем ситуацию».