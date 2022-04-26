Александр Котов призвал Псковское УФАС действовать неординарно и оперативно

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе парламентского часа призвал Псковское УФАС действовать неординарно и оперативно. Об этом с сессии регионального парламента, на которую пригласили руководителя ведомства Ольгу Милонаец, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Александр Котов указал на то, что на начальном этапе, когда возникла паника на рынке, не было четко отлаженного взаимодействия между региональным комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике и УФАС. «С вашей стороны были отписки о том, что ненадлежащим образом были оформлены жалобы, ссылались на указ о запрете проведения проверок. Я сейчас вижу из вашего доклада, что вы проводите огромную работу, но мы все хотим видеть результат работы, которая должна отразиться на стоимости товаров и услуг на рынке. Уверен, что будет это доведено до конца. Вопрос - в сроках», - продолжил он.
Спикер регионального парламента напомнил, что вчера в заседании Совета законодателей принял участие президент РФ, на встрече говорили том, что сейчас время для нестандартных решений, и нужно действовать молниеносно. «Важна скорость принятия решений и взаимодействия. Сейчас мы живем в необычном режиме Действовать надо оперативно, неординарно, убирать бюрократические преграды», - подчеркнул Александр Котов.
По словам спикера регионального парламента, дело сдвинулось тогда, когда губернатор заявил о том, что ему приходится работать с центральным аппаратом ФАС. «Давайте находить точки соприкосновения, - обратился он к Ольге Милонаец. - И тогда быстрее добьемся результата такого, какого хотим. Надеюсь, что за короткое время поменяем ситуацию».