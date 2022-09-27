Экономика

Дмитрий Михайлов: Мобилизация может привести к обрушению экономики

Мобилизация может привести к обрушению всех отраслей и секторов экономики. Такое мнение высказал лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Дмитрий Михайлов на сессии регионального парламента 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новости.

«Прошла неделя частичной мобилизации, которая ясно вскрыла острые проблемы по всей России. Мобилизация может привести к обрушению всех отраслей и секторов экономики», - отметил он и предложил мобилизовать часть сотрудников внутренних силовых ведомств: МЧС, приставов, ФСБ, ФСО, таможни, прокуратуры, СК и других. «Вместе с военными их 5 млн», - подчеркнул депутат.

По его мнению, половина этих сотрудников «снесет любую западную армию, и не потребуется резерв».

«Для мирного времени в России слишком много спецслужб. Эти люди принесут огромную пользу там», - резюмировал Дмитрий Михайлов.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.