Экономика

Кредитную амнистию для мобилизованных поддерживают 65% псковичей - опрос

Инициативу о проведении кредитной амнистии для мобилизованных поддерживают 65% псковичей. Больше всего сторонников такой меры среди тех, кто пользовался кредитами в последние полгода. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести в России кредитную амнистию для мобилизованных. По его мнению, это должна быть именно полноценная кредитная амнистия, а не кредитные каникулы, анонсированные ранее Центробанком. Большинство псковичей одобряет это предложение: 65% убеждены, что это было бы справедливой мерой компенсации за риск, которому подвергаются участники боевых действий. Лишь один из 10 опрошенных (10%) выступает против этой законодательной инициативы. Свою позицию они аргументируют тем, что мобилизованные будут получать зарплату, а значит, смогут обслуживать свои долги.

Сторонников кредитной амнистии для мобилизованных больше среди мужчин, чем среди женщин (76% против 60% соответственно). Среди псковичей с доходом свыше 80 тысяч рублей эту меру одобряют три из четырех (74%). Мнение о необходимости списать все долги тем, кто отправляется участвовать в СВО, более популярно среди респондентов, пользовавшихся кредитами в последние полгода: 82% против 64% среди тех, кто не брал займы.