Экономика

Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сахаросодержащими признаются безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 г на 100 мл, говорится в документе.

Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях 10 ноября. Изначально планировалось ввести акциз с начала 2023 года, но ко второму чтению срок введения отложили на полгода. Власти рассчитывают, что эта инициатива приведет к росту доходов на 35 млрд рублей в год. Против принятия закона выступал Союз производителей соков, воды и напитков. «Черноголовка» и «Очаково» уже объявили о заморозке планируемых инвестиций в новые проекты, пишет «Коммерсантъ».