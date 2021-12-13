Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
лечение без очередей и хамства
Мифы о стоматологах развеяны
Что нужно для любимого хобби?
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
Карта Культура Причудья
Новогодний конкурс по украшению фасадов
новогодний банкет «У Покровки»
Особенности псковской кулинарии
«Справедливая Россия» решает проблемы
Телефон прямого эфира 56-73-72
разговоры о кухне
Правила безопасности с газовым оборудованием
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Экономика 13.12.2021 15:550 Код, но не тот 13.12.2021 15:550 Код, но не тот 13.12.2021 08:150 Отходы магазинов и ресторанов планируют перерабатывать в удобрения 13.12.2021 07:500 Россиянам без суда спишут 2 млрд рублей долгов 11.12.2021 16:253 Глава Пскова открыла в соцсетях прием предложений по распределению бюджета 10.12.2021 15:290 Партнерство псковского и латвийского бизнеса обсудили на рабочей встрече
 
 
 
Самое популярное 06.12.2021 12:424 Оттепель после 25-градусного мороза придет в Псковскую область 09.12.2021 17:5219 Самолет с десантниками совершил вынужденную посадку под Псковом 07.12.2021 07:0113 Псковский губернатор назвал реальной угрозу новой волны COVID-19 из-за омикрон-штамма 11.12.2021 15:1418 Близнецов весом 490 и 1100 граммов родила 16-летняя псковичка 08.12.2021 22:4810 Проводить несколько банкетов в одном заведении разрешили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Код, но не тот

13.12.2021 15:55|ПсковКомментариев: 0

С 1 декабря на молочной продукции и минеральной воде появилась обязательная маркировка. Почему потребитель не может отсканировать марку в магазине, какую она несет информацию, сколько денег ежедневно тратят производители и как это скажется на кошельках покупателей - выяснила обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера, проделав для этого путь на молочный завод и к артезианской скважине мимо магазинных полок от собственного холодильника и кулера в редакции.

 

Странная марочка

Утро начинается не с кофе, а с попытки отсканировать новый код на упаковке молока. Такие коды с 1 декабря появились на всей молочке и на минеральной воде. Вот и стало любопытно. Как наведу сейчас камеру смартфона да как узнаю всю подноготную про родного псковского производителя. Ух! Навожу. И ничего не происходит. Не сканируется квадратик, как не тряси телефоном и как не мни пакет молока. QR-коды за последнее время стали более чем привычными, но этот код выглядит как-то странно, что-то режет глаз.

Через пару часов на молокозаводе мне объяснят, что я делала не так и какие тайны скрывает крошечная марочка. А пока по пути в редакцию заворачиваю в магазин, попытать счастья у полок с сыром и творогом. После нескольких безуспешных попыток, переключаюсь на воду. Там и сканировать нечего, вся полка занята бутылками, сошедшими с линии розлива еще до 1 декабря. И вдруг чудо, сентябрьская «Боржоми» с нормальным QR-кодом.

Сканируется он сразу, но внутри разочарование, конкурс с новогодними подарками. Сегодня мне еще предстоит узнать, почему поиски у полки с водой не могли увенчаться успехом. Собираюсь уходить, глаз цепляется за код на шоколадке. Молочная! Озорства ради сканирую, ссылка ведет на интернет-магазин, где «Аленку» можно купить на 14 рублей дешевле.

Вопросов это утро поставило очень много. За ответами еду на городской молочный завод, из цехов которого вышло молоко в моем холодильнике.

Рубль сверху

«Мы несколько месяцев бились с разработкой упаковки, одно неверное размещение, и все пошло бы прахом», - говорит инженер КИПиА, метролог Андрей Бабинцев.

«Внедрение маркировки повлияло на все стороны жизни предприятия, технологически отлаженный процесс полностью изменился», - добавляет начальник IT-отдела Владислав Захаров.

Айтишники — сейчас самые важные люди на предприятии. И самые сбившиеся с ног. Хотя и у остальных сотрудников вздыбленные волосы только-только стали опускаться на место.

Статус кода маркировки — ключевое понятие во всем процессе. Пропечатали в типографии марку на упаковке или отдельную наклейку — код эмитирован. Упаковали молоко или творог в пачку с кодом — нанесен. Передали данные в единую систему — в обороте, то есть можно продавать. Покупатель оплатил на кассе — выведен из оборота.

Выглядит как будто просто. Самые поразительные вещи, как обычно в деталях. На каждую единицу продукции нанесен свой уникальный код. Не на всю партию, а именно на отдельную пачку. Коды по 60 копеек за штуку продает система цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак». В 2019 году в постановлении правительства оператором системы мониторинга за оборотом товаров назван Центр развития перспективных технологий. Принадлежит он USM Holdings Алишера Усманова, «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (не путать с основателем «Магнита» Сергеем Галицким) и госкорпорации «Ростех».

«Честный знак» работает исключительно по предоплате. Одно только предприятие с мощностью, сопоставимой с Псковским гормолзаводом, выпускает в сутки 30-50 тысяч единиц продукции. То есть на коды нужно 18-30 тысяч рублей. Подчеркну – каждый день нужно. Ранее обязательная маркировка уже была введена для лекарств, табака, товаров легкой промышленности, обуви, шуб, духов, шин, фотоаппаратов. На подходе велосипеды, стадию эксперимента проходят пиво, антисептики и БАДы.

Чтобы купленный код из виртуального превратился в реальный и оказался на упаковке, производитель молока доплачивает типографии, печатающей упаковку, 25-35 копеек. То есть получается почти рубль сверху на единицу товара. Ну, так это еще цветочки.

Отдельная наклейка или пропечатанная на этикетке - типография в обоих случаях попросит доплату, так как отвечает за соответствие марки техническим требованиям.

Молочная продукция подконтрольна ветслужбе, то есть уже отображается в системе «Меркурий». Чтобы получить статус «в обороте» и выпустить с завода кефир и творог, в «Честный знак» нужно отправлять идентификатор «Меркурия», дублировать информацию, уже известную государству.

«Мой взгляд сугубо субъективный, но я не очень понимаю, для чего нужен еще один способ контроля, - делится своими мыслями Владислав Захаров. - У нас есть прокуратура, ветслужба, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и прочие ответственные органы, которые должны контролировать то, что у нас есть на прилавке».

Работа «Меркурия» уже была одним из способов зашиты от контрафакта. Система следит за балансом поступающего на предприятия сырья и отгруженной продукции. На сайте «Честного знака» сказано, что маркировка позволяет потребителю получить информацию о товаре в кратчайшие сроки. Почему же тогда у меня не получилось этого сделать? Коды выполнены по технологии Data Matrix. Марочка похожа на QR, но выглядит немного иначе. И не читается камерой смартфона. Для сканирования DM-кода нужно сначала скачать приложение «Честный знак». Вернувшись с завода домой, так и делаю. И что же? Одно огорчение, ноль новых данных по сравнению с теми, что уже есть на упаковке.

 

И безо всякого кода я могу узнать, что молоко у меня пастеризованное, с жирностью 2,5% и объемом 0,9 литра, выполнено по ГОСТу. Повеселила строчка «сырье: корова», на поднятом настроении польза от приложения для потребителя мне показалась исчерпанной.

Стимулирующие меры

Однако на предприятии для заведения новых порядков пришлось пройти целый квест. Поточная линия идет быстро, данные в систему нужно отправлять в режиме реального времени. И сканировать для этого марки уже на предприятии. На каждой из девяти линий завода стоит один, а то и два сканера. Каждый обошелся в 200 тысяч рублей. Вспышка, вспышка, вспышка – сканер читает маркировку. Чтобы аккумулировать данные со сканеров в режиме реального времени, пришлось закупать софт. Предварительно, затраты на оборудование предприятие оценивает в 5 млн рублей. Еще экономно вышло, потому что сами во всем разобрались, сами все смонтировали. Готовые решения стоили от 18 до 30 млн рублей.

 

 

Сложно подсчитать дополнительные трудозатраты, опустившиеся на плечи работников. Для передачи в «Честный знак» информации, увязанной с «Меркурием» и внутренней системой электронного документооборота, Владислав Захаров написал собственную программу.

«Раньше мастер махнул рукой: "Разливаем ". А теперь надо строго отслеживать партию, вид продукции, четко проводить документы в «Меркурии» и отчеты в «Честном знаке». Для нас уже разработаны стимулирующие меры в виде административной и уголовной ответственности», - усмехается Андрей Бабинцев.

С 1 декабря, когда маркировка всего молока стала обязательной, такой же непреложной стала система наказаний за ее отсутствие или за ошибки. Административная ответственность – штраф от 5 до 300 тысяч рублей, плюс конфискация товара (ст. 15.12 КоАП РФ). Если стоимость продукции без маркировки превышает полтора миллиона рублей, кодекс открывать нужно уже Уголовный. Там написано о лишении свободы на срок до 3 лет со штрафом до 80 тысяч рублей (ч. 1 ст. 171.1 УК РФ).

«Хочешь — закрывайся»

С водой попроще, но недолго. Обязательная маркировка с 1 декабря распространяется только на минералку. Производителям обычной питьевой предстоит встроиться в систему с 1 марта. Один из поставщиков в редакцию ПЛН – ИП Зинык, качающий артезианскую воду из скважины в палкинской деревне Рубцово. Ох, если бы вы только знали, сколько терабайт информации о жизни Псковской области отправлено в сеть на топливе из чая и кофе, заваренных на рубцовской «Девятнашке».

«Пока не понимаю, какое нужно будет оборудование и сколько оно будет стоить, - признается Сергей Зинык. – С производства вечером приходишь, ничего не хочется изучать. Получили одно предложение: компьютер, две камеры. принтер для печати кодов – полтора миллиона рублей. Буду с января смотреть конкретнее».

Контролирующие органы совсем недавно проверяли его скважины. В прошлом году прокуратура и Роспотребнадзор смотрели сертификаты, декларации соответствия, лицензии и прочие документы. В этом году приезжали на производство, следили за подготовкой бутылок, подъемом воды на поверхность. ее розливом.

«Нас поставили в такие рамки. Хочешь – закрывайся или работай по системе. Растет стоимость доставки из-за повышения цены на солярку, дороже стал упаковочный материал. Для потребителя цена растет, а мы зарабатываем только меньше», - констатирует предприниматель.

Бутилированная вода – не только источник чая в офисе. Это еще и борщ дома, пюрешка в школьной столовой и каша в больнице, паста в ресторане. Товар первой необходимости, как и молоко. Пока что расходы – огромные единоразово и чуть поменьше ежедневно – несут предприятия. Нетрудно догадаться, как в ближайшее время они отразятся на ценниках в магазинах. Все это на фоне официально признанной двузначной продовольственной инфляции. Возможно, для шуб и автомобильных покрышек борьба с контрафактом через «Честный знак» несет ощутимый эффект. Но для продуктов питания время выбрано, мягко говоря, не самое удачное.

Юлия Магера

Теги: #молоко #вода #технологии #маркировка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Пскове вновь предлагают переименовать площадь Ленина. Нужно ли это сделать?
В опросе приняло участие 1357 человек
13.12.2021, 15:570 «Парад снеговиков» устроили воспитатели детского сада №29 в Пскове 13.12.2021, 15:550 Код, но не тот 13.12.2021, 15:460 В Пскове пятиклассника накажут за объявление о продаже «школы с рабами» 13.12.2021, 15:410 Владимир Папорт назвал причину снижения аварийности на дорогах Пскова
13.12.2021, 15:290 Новый пешеходный переход появился на Запсковье 13.12.2021, 15:150 Боксер из Псковской области примет участие в турнире «Буря на Волге» 13.12.2021, 15:080 В выручке печорской автозаправки нашли фальшивку 13.12.2021, 14:570 Премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» состоится в декабре
13.12.2021, 14:470 Бонусной программой Почты России воспользовались две тысячи псковичей 13.12.2021, 14:370 Акцию «Подари ребенку праздник» проводят псковские профсоюзы 13.12.2021, 14:260 Фракции трех партий в Госдуме решили не поддерживать законопроект о QR-кодах 13.12.2021, 14:170 Новогодние вытынанки прислал на конкурс праздничных украшений псковский детсад №50
13.12.2021, 14:060 «Джаз в Рождество» прозвучит в Пскове и Великих Луках 13.12.2021, 14:030 У крыльца серпуховского монастыря взорвали бомбу, пострадали 10 человек 13.12.2021, 13:560 За кражу золота жителя Палкинского района отправили на обязательные работы 13.12.2021, 13:460 Ушла из жизни член Совета псковского отделения Союза краеведов России Тамара Яковлева
13.12.2021, 13:423 По факту ненадлежащей уборки снега в Пскове возбудили три дела 13.12.2021, 13:320 Личность умершего на улице псковича установили благодаря горожанам 13.12.2021, 13:190 Мать двоих детей оштрафовали за кражу парфюма из магазина в Борисовичах 13.12.2021, 13:161 Украшенный к Новому году фуд-трак на Юбилейной в Пскове представили на конкурс
13.12.2021, 13:051 «Беседка»: Владимир Папорт о зимней уборке Пскова и профилактике аварийности. ВИДЕО 13.12.2021, 13:030 Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Николая Киянца 13.12.2021, 12:492 В Пскове разработают проект строительства дорог в микрорайоне «Учхоз» 13.12.2021, 12:406 Особенности псковской кулинарии
13.12.2021, 12:391 Апелляционные жалобы адвоката супругов Милушкиных поступили в псковский суд 13.12.2021, 12:220 Менеджеру по складской логистике в Пскове предлагают зарплату до 60 тысяч рублей 13.12.2021, 12:210 «Русские узоры»: легендарный танцевальный коллектив отметит 50-летие на сцене 13.12.2021, 12:043 Привитые иностранными вакцинами от коронавируса россияне смогут получить сертификат
13.12.2021, 11:550 Великолучанка перевела мошенникам около миллиона рублей 13.12.2021, 11:480 Более 170 человек в Псковской области заразились COVID-19 за сутки, восемь скончались 13.12.2021, 11:370 Задержанный почти на 13 часов самолет вылетел из Москвы в Псков 13.12.2021, 11:310 Перевозимых без воды и еды коров задержали на границе по дороге в Невель
13.12.2021, 11:210 Жителя Палкинского района осудили за избиение жены в присутствии дочери 13.12.2021, 11:112 Более 800 населенных пунктов в Псковской области остались без электроснабжения 13.12.2021, 11:062 Один из главных театров России покажет спектакль на псковской сцене 13.12.2021, 10:570 Детский сад «Загадка» участвует в конкурсе новогоднего оформления зданий в Пскове
13.12.2021, 10:4512 Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев 13.12.2021, 10:340 «Постскриптум»: О платной парковке в центре Пскова и школьных курилках 13.12.2021, 10:290 Более 200 бригад энергетиков ликвидируют последствия ледяного дождя в Псковской и Новгородской областях 13.12.2021, 10:271 Тротуары вдоль Рижского проспекта и на Троицком мосту в Пскове расчищают от снега. ВИДЕО
13.12.2021, 10:190 Жителя Палкинского района будут судить за хранение банок с порохом 13.12.2021, 10:160 «Беседка»: Владимир Папорт о зимней уборке Пскова и профилактике аварийности 13.12.2021, 10:140 В России с января стартует новый этап туристического кешбэка 13.12.2021, 09:561 Интерактив: Невыносимый мусор
13.12.2021, 09:500 Более 10 человек пострадали в ДТП на псковских дорогах за неделю 13.12.2021, 09:400 Пенсионерку сбили на улице Юбилейной в Пскове 13.12.2021, 09:300 В России предложили проект борьбы с оживающими при таянии вечной мерзлоты вирусами 13.12.2021, 09:151 Вопросы чести и достоинства сотрудников ФСИН обсудили псковские курсанты
13.12.2021, 09:000 Вылет самолета из Москвы в Псков откладывался всю ночь 13.12.2021, 08:450 Аналитики назвали самые востребованные навыки при поиске работы в будущем 13.12.2021, 08:330 Представительница Индии победила в конкурсе «Мисс Вселенная» 13.12.2021, 08:150 Отходы магазинов и ресторанов планируют перерабатывать в удобрения
13.12.2021, 08:000 Семилетний ребенок погиб в ДТП в Великолукском районе 13.12.2021, 07:500 Россиянам без суда спишут 2 млрд рублей долгов 13.12.2021, 07:356 Псковская область заняла 75 место в России по доступности покупки автомобилей 13.12.2021, 07:173 Лекарство от алкоголизма снизило риск смерти от COVID – исследование
13.12.2021, 07:010 В России перенесут рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте 13.12.2021, 00:070 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается из-за низкой облачности 12.12.2021, 22:000 Память комсомольцев-подпольщиков почтили в Острове 12.12.2021, 21:340 Юнармейцы сыграли в военно-спортивную игру «За Невель - 2021»
12.12.2021, 21:040 Согретые Гольфстримом воздушные массы прорвутся на Северо-Запад России - синоптики 12.12.2021, 20:335 ВОЗ назвала омикрон-штамм коронавируса менее опасным, чем «дельта» 12.12.2021, 20:051 Три попытки дать взятку сотрудникам ГИБДД зафиксировали в Пскове 12.12.2021, 19:398 Церковь Одигитрии планируют отреставрировать в Пскове
12.12.2021, 19:031 Псковская школа №17 участвует в конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов 12.12.2021, 18:361 Два ДТП мешают движению автомобилей на Рижском проспекте в Пскове 12.12.2021, 18:030 Соревнования по спортивной аэробике состоялись в Пскове 12.12.2021, 17:325 Сильный снегопад надвигается на Псковскую область
12.12.2021, 17:060 Страдающего амнезией пенсионера продолжают искать в Псковском районе 12.12.2021, 16:380 Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 13 декабря 12.12.2021, 16:110 Елена Полонская: Укрепление конституционных ценностей – надежный залог общих успехов и достижений 12.12.2021, 15:410 Псковский детский сад №41 подал заявку на конкурс новогоднего украшения зданий
12.12.2021, 15:280 Фура съехала с дороги и опрокинулась в Гдовском районе. ФОТО 12.12.2021, 15:211 В Пскове устанавливают личность мертвого мужчины с рыжими усами 12.12.2021, 15:001 Автомобиль съехал в кювет и перевернулся в Островском районе 12.12.2021, 14:370 Игорь Иванов: Профсоюзы внесли значимый вклад в анализ, разработку и принятие Конституции
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru