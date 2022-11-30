Совфед принял бюджет РФ на 2023-2025 годы

Федеральный бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 одобрен сенаторами и отправляется на подпись президенту. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
Отдельное внимание в бюджете страны уделили новым регионам: Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям, продолжил он. «Здесь работы особенно много. На доведение до российских социальных стандартов пенсий и зарплат бюджетников, пособий и выплат, восстановление городов заложены необходимые средства. Там наши люди, которые долго ждали. Которые верят в Россию, и мы не имеем права их подвести», - сказал сенатор.
Андрей Турчак поблагодарил правительство и главу Минфина Антона Силуанова, своих коллег по Госдуме, Совфеду за слаженную и вдумчивую работу.