Экономика

Совфед принял бюджет РФ на 2023-2025 годы

Федеральный бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 одобрен сенаторами и отправляется на подпись президенту. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Позади - месяцы кропотливой работы над каждой строчкой, сухие цифры которых совсем скоро превратятся в отремонтированные школы, новые поликлиники, дороги, индексацию зарплат, пенсий, пособий семьям и многое другое. Впереди - не менее сложная работа по эффективному расходованию средств, реализации всех намеченных планов. Времена сегодня непростые, бюджет дефицитный, на счету каждый рубль. Но ключевые направления - социальные расходы и обязательства государства, оборона и безопасность, поддержка агрокомплекса и других стратегических отраслей - обеспечены финансированием полностью. Равно как и Народная программа "Единой России", которую мы исполняем несмотря ни на какие трудности, и идем в графике», - отметил Андрей Турчак.

Отдельное внимание в бюджете страны уделили новым регионам: Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям, продолжил он. «Здесь работы особенно много. На доведение до российских социальных стандартов пенсий и зарплат бюджетников, пособий и выплат, восстановление городов заложены необходимые средства. Там наши люди, которые долго ждали. Которые верят в Россию, и мы не имеем права их подвести», - сказал сенатор.

Андрей Турчак поблагодарил правительство и главу Минфина Антона Силуанова, своих коллег по Госдуме, Совфеду за слаженную и вдумчивую работу.