Андрей Козлов: Подорожание огурцов закономерно, а вот цены на «молочку» должны снижаться

Подорожание тепличных овощей в Псковской области, в частности огурцов, имеет объективные сезонные причины, тогда как динамика цен на молочную продукцию вызывает недоумение и подозрения в искусственном завышении. Такое мнение озвучил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов («Единая Россия») в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

Отвечая на вопросы о скачке цен на огурцы, председатель комитета Собрания по АПК пояснил, что текущая ситуация укладывается в логику рынка. Главными факторами он назвал суровые погодные условия нынешней зимы и, как следствие, рост потребления энергоресурсов.

«В условиях непростой зимы, а нынешняя зима достаточно суровая, у производителей идут очень большие затраты на электроэнергию и газ (где это предусмотрено - ред.). Вы сами знаете, что стоимость энергоносителей за последнее время только увеличивается. Соответственно, при увеличении стоимости и потребления данных ресурсов себестоимость у сельхозпроизводителей увеличивается», — отметил Андрей Козлов.

Кроме того, депутат обратил внимание на зависимость от импортной селекции. По его словам, своей селекции семян не так много, поэтому производители часто пользуются зарубежными, которые также стоят достаточно дорого в связи с непростой логистикой.

«Поэтому вот так случилось, что именно огурцы увеличили свою стоимость и именно в этот период. Дальше она будет снижаться, через какое-то время, а летом и вовсе упадет до минимального размера. Это стандартное ценообразование», — пояснил Андрей Козлов.

Гораздо больше вопросов у него вызвала ситуация в молочной отрасли. Как заявил Андрей Козлов, при снижении закупочных цен на сырое молоко у производителей на 30–40% по сравнению с прошлым годом, розничные цены на полках магазинов остаются прежними: «По логике, цена должна снижаться, поскольку закупочные цены на молоко у производителя очень сильно упали. Но на магазинных полках я не вижу падений цен ни молока, ни сыра, ни сливочного масла. Это может быть какой-то определенный сговор торговых сетей или же какая-то недоработка УФАС, но могу сказать, что с точки зрения экономики такая картина не очень бьется. На мой взгляд, это искусственно созданная цена».