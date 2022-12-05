Экономика

Андрей Михеев: Не все предприятия Псковской области были готовы к мобилизации

Не все предприятия Псковской области были готовы к проведению частичной мобилизации. Об этом председатель регионального комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Андрей Михеев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Могу сказать, не все были готовы. Конечно, за период 90-х, 2000-х, 2010-х годов ряд предприятий, которые могли бы в плановом режиме заниматься бронированием... Не у всех это было сделано», - сказал Андрей Михеев.

Он отметил, что во время проведения частичной мобилизации некоторые предприятия обращались в комитет по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области и заявляли, что они являются участниками производства гособоронзаказов. Такие обращения в регионе отрабатывали совместно с министерством промышленности и торговли.

Андрей Михеев напомнил, что сотрудники таких предприятий имеют право получить отсрочку от мобилизации. Перечень же подобных предприятий давно не актуализировался на федеральном уровне, заметил глава профильного комитета.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. 31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается. С 1 ноября в стране стартовал осенний призыв срочников.