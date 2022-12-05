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Экономика

Андрей Михеев: Не все предприятия Псковской области были готовы к мобилизации

08.12.2022 13:54|Псков

Не все предприятия Псковской области были готовы к проведению частичной мобилизации. Об этом председатель регионального комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Андрей Михеев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Могу сказать, не все были готовы. Конечно, за период 90-х, 2000-х, 2010-х годов ряд предприятий, которые могли бы в плановом режиме заниматься бронированием... Не у всех это было сделано», - сказал Андрей Михеев.

Он отметил, что во время проведения частичной мобилизации некоторые предприятия обращались в комитет по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области и заявляли, что они являются участниками производства гособоронзаказов. Такие обращения в регионе отрабатывали совместно с министерством промышленности и торговли.

Андрей Михеев напомнил, что сотрудники таких предприятий имеют право получить отсрочку от мобилизации. Перечень же подобных предприятий давно не актуализировался на федеральном уровне, заметил глава профильного комитета.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. 31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается. С 1 ноября в стране стартовал осенний призыв срочников.

Пресс-портрет
Михеев Андрей Сергеевич Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике
Теги: #регион60 #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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08.12.2022, 11:570 Псковские спортсмены приняли участие в первенстве СЗФО по рукопашному бою 08.12.2022, 11:531 Скидки на сметану действуют во всех псковских магазинах «Деревня Соловьи» 08.12.2022, 11:490 «Сообразим на троих»: Второй срок губернатора, противоречия КПРФ и журналистика против пропаганды 08.12.2022, 11:460 Денис Иванов рассказал о своих предложениях в бюджет города Пскова на 2023 год
08.12.2022, 11:430 Посвящённые астрономии мероприятия пройдут в Псковской области в 2023 году 08.12.2022, 11:361 Опубликованы сокращенные результаты Сбербанка по РПБУ за 11 месяцев 2022 года 08.12.2022, 11:240 Доля желающих получить сюрприз на Новый год россиян снизилась до 33% 08.12.2022, 11:140 «Беседка»: Андрей Михеев о самочувствии экономики в условиях санкций и мобилизации
08.12.2022, 11:100 Около миллиона рублей похитили мошенники у псковичей за два дня 08.12.2022, 11:041 Выплаты, тарифы, рост цен: что изменится для псковичей в 2023 году 08.12.2022, 10:550 Комфортные трехкомнатные квартиры в новом ЖК «Александровский посад» предлагают псковичам 08.12.2022, 10:540 Госдума рассмотрит отмену исключительно мужских профессий в начале 2023 года
08.12.2022, 10:440 Сколько длится съёмка звёзд, рассказал псковский астроном-любитель 08.12.2022, 10:410 Новая волна продаж экипировки и военного снаряжения замечена на сайте бесплатных объявлений в Пскове 08.12.2022, 10:380 Гдович отправится в колонию за кражу в доме инвалида-колясочника 08.12.2022, 10:360 Досрочно завершился ремонт моста через реку Шелонь в Дновском районе
08.12.2022, 10:300 Дорожники устраняют последствия ночного снегопада в Пскове 08.12.2022, 10:280 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о бюджете и развитии местного самоуправления 08.12.2022, 10:200 Сбер предоставил возможность снимать наличные в сети магазинов «Пятерочка» 08.12.2022, 10:120 Время затянуть пояса?
08.12.2022, 10:120 Фотофакт: Новогоднюю ель начали устанавливать в центре Пскова 08.12.2022, 10:000 Врач обнаружил червей в глазу жаловавшейся на воспаление россиянки 08.12.2022, 09:500 Более 15% псковских работников не могут оформить налоговый вычет из-за неофициального дохода 08.12.2022, 09:410 Елена Бибикова напомнила, кто выйдет на пенсию в 2023 году
08.12.2022, 09:303 Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах 08.12.2022, 09:210 В Минздраве опровергли данные о том, что РФ входит в пятерку стран по темпам распространения ВИЧ 08.12.2022, 09:040 Снижение производства сала в России объяснили новыми породами свиней 08.12.2022, 08:500 Очевидцев ДТП с пострадавшим мотоциклистом ищут в Псковском районе
08.12.2022, 08:340 Международный день художника отмечают 8 декабря 08.12.2022, 08:210 Какие выплаты повысят в 2023 году, рассказали россиянам 08.12.2022, 08:070 Срок переноса эксгумированных останков защитников Отечества увеличили в России 08.12.2022, 07:520 Пскович перевозил опасные грузы, используя поддельное свидетельство
08.12.2022, 07:350 Атлантическое тепло захватывает Европейскую Россию 08.12.2022, 07:160 Всё о библиотеке Пушкина смогут узнать сегодня гости ульяновского «Дома Языковых» 08.12.2022, 07:000 Wi-Fi получит дополнительные частоты в России 07.12.2022, 22:000 Извещать коммунальные службы о сосульках рекомендовали псковичам
07.12.2022, 21:530 Нарколог рассказал, чем не стоит заедать и запивать алкоголь 07.12.2022, 21:470 Губернатор отметил активную работу Куньинского района в части капремонта школ 07.12.2022, 21:380 Лучших волонтёров наградят в Пскове 07.12.2022, 21:320 Пожарно-тактические учения прошли в лещихинском доме-интернате
07.12.2022, 21:150 Кунья готовится к масштабной модернизации теплосетей и котельных 07.12.2022, 21:101 Работники здравоохранения будут получать ежемесячные надбавки с 2023 года 07.12.2022, 21:001 Псковичам напомнили об ответственности за незаконную рубку леса 07.12.2022, 20:400 Губернатор побывал на «Фабрике процессов» и познакомился с новым резидентом «Электрополиса» в Великих Луках
07.12.2022, 20:380 Михаил Ведерников обсудил возможность создания в Псковской области представительства «Сколково» 07.12.2022, 20:290 Ремонт автомобильной дороги Великие Луки - Новосокольники продолжат в рамках нацпроекта 07.12.2022, 20:170 Число ДТП снижается, но их последствия становятся тяжелее – начальник псковского УМВД 07.12.2022, 20:000 Шесть способов сэкономить на услугах ЖКХ перечислили псковичам
07.12.2022, 19:520 Сильный снегопад ожидается ночью в Псковской области 07.12.2022, 19:380 Начальник отделения почты в Острове предстанет перед судом за присвоение денег 07.12.2022, 19:350 Откуда поступают звонки от телефонных мошенников, рассказал Алексей Овсянников 07.12.2022, 19:090 Как Псков справляется со снегопадом?
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