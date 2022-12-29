Ещё более 700 млн рублей вложат в развитие инфраструктуры псковской ОЭЗ «Моглино»

Миллиард рублей предусмотрели на финансирование индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Продолжается финансирование индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. На эти цели в следующем году также предусмотрен 1 млрд рублей», – отметил глава региона.
В том числе:
«И, кстати, ИПСЭР даёт реальные, осязаемые результаты. В этом году были завершены все работы по запуску производства промышленных и медицинских газов "Елме Мессер Рус". Объём инвестиций составил свыше 2,5 млрд рублей. Предприятие уже полноценно работает, вы наверняка видели в городе автоцистерны компании. Также вчера состоялся долгожданный запуск первой очереди проекта "Титан-Полимер"», – напомнил Михаил Ведерников.
Он подчеркнул, что компания приложила огромные усилия, чтобы начать работу в современных непростых условиях, но успешно справилась с этой задачей.
Общий объём инвестиций в завод уже составил почти 10 млрд рублей. Готовится к реализации вторая очередь на такой же объем инвестиций.
«Титан-Полимер» будет выпускать ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-плёнки. «По сути, это сырьё для изготовления широкой номенклатуры продукции. Впоследствии, учитывая наличие всей необходимой инфраструктуры, завод станет локомотивом развития целого кластера специализированных производителей», – пояснил губернатор.
Это будет уже третий этап реализации проекта – инженерно-производственный кластер. Пока это планы долгосрочной перспективы, но в ближайшем будущем его оформят и представят более детально.
Он также прокомментировал налоговые отчисления завода. По расчётам, которые вошли в бизнес-план компании, до 2030 года «Титан-Полимер» накопительным итогом перечислит 789 млн налоговых отчислений в региональный бюджет и 19,3 млрд – в федеральный.
«Для нас это принципиально важный момент», – добавил он.