Экономика

Ещё более 700 млн рублей вложат в развитие инфраструктуры псковской ОЭЗ «Моглино»

Миллиард рублей предусмотрели на финансирование индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Продолжается финансирование индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. На эти цели в следующем году также предусмотрен 1 млрд рублей», – отметил глава региона.

В том числе:

707 млн рублей – на развитие инфраструктуры ОЭЗ «Моглино»,

200 млн рублей – на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства,

100 млн рублей – на докапитализацию микрофинансовой организации.

«И, кстати, ИПСЭР даёт реальные, осязаемые результаты. В этом году были завершены все работы по запуску производства промышленных и медицинских газов "Елме Мессер Рус". Объём инвестиций составил свыше 2,5 млрд рублей. Предприятие уже полноценно работает, вы наверняка видели в городе автоцистерны компании. Также вчера состоялся долгожданный запуск первой очереди проекта "Титан-Полимер"», – напомнил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что компания приложила огромные усилия, чтобы начать работу в современных непростых условиях, но успешно справилась с этой задачей.

Общий объём инвестиций в завод уже составил почти 10 млрд рублей. Готовится к реализации вторая очередь на такой же объем инвестиций.

«Титан-Полимер» будет выпускать ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-плёнки. «По сути, это сырьё для изготовления широкой номенклатуры продукции. Впоследствии, учитывая наличие всей необходимой инфраструктуры, завод станет локомотивом развития целого кластера специализированных производителей», – пояснил губернатор.

Это будет уже третий этап реализации проекта – инженерно-производственный кластер. Пока это планы долгосрочной перспективы, но в ближайшем будущем его оформят и представят более детально.

Он также прокомментировал налоговые отчисления завода. По расчётам, которые вошли в бизнес-план компании, до 2030 года «Титан-Полимер» накопительным итогом перечислит 789 млн налоговых отчислений в региональный бюджет и 19,3 млрд – в федеральный.

«Для нас это принципиально важный момент», – добавил он.