Общество

Проект по созданию великолукского «Агрополиса» планируют завершить в 2023 году

Реализацию проекта по созданию и развитию промышленного технопарка «Агрополис» в Великих Луках в рамках нацпроекта завершат в 2023 году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 29 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На эти цели из федерального бюджета привлечено 425,7 млн рублей. Это первый на территории Псковской области объект агробиотехнологической инфраструктуры. Он будет специализироваться на экспериментальном производстве комбикормов, влияющих на здоровье и продуктивность животных. В рамках проекта планируется обеспечить льготный доступ субъектам МСП к производственным площадям и оборудованию коллективного пользования, создать не менее 89 рабочих мест, также привлечь 240 млн рублей внебюджетных инвестиций», - сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, в рамках нацпроекта Псковской области предоставят субсидию из федерального бюджета в размере

118 млн рублей на обеспечение деятельности региональной гарантийной организации.

Михаил Ведерников отметил, что в Великих Луках динамично развивается и технопарк «Электрополис», который попал в фокус внимания «Сколково».

«Также хочу заметить, что на 30% увеличено финансирование проекта по акселерации субъектов МСП (до 70 млн рублей)», - заключил он.