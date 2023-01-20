Экономика

Эксперт перечислил наиболее прибыльные сферы для самозанятых

Павел Зюков, сооснователь платформы для самозанятых «Язанят», член совета московского отделения «Опоры России», рассказал о наиболее прибыльных сферах для самозанятых.

«Первыми оценили преимущества режима самозанятости представители рабочих специальностей. С точки зрения численности это по-прежнему самая большая категория работников, выбравших такой налоговый режим. Дефицит строительных кадров вынудил работодателей повышать среднюю заработную плату. За год она возросла на 17%», — приводит слова Зюкова RT.

Автоперевозки и ремонт автотранспорта — это ещё одна ниша, которая, по мнению эксперта, позволит зарабатывать как водителям, так и держателям гаражных автосервисов.

«Для народных умельцев ремонт машин в отсутствие постгарантийного обслуживания иномарок — отдельная ниша, которая будет популярна в ближайшие два-три года. Официальный рост зарплат в транспортной отрасли составил в минувшем году почти 13%», — рассказал он.

Он также привёл в качестве примера индустрию красоты. Салоны красоты устояли в пандемию и, как показывает статистика, сохраняют клиентов в любые кризисы. Поэтому всё, что связано с бьюти-услугами, по-прежнему даёт стабильный доход, отметил Зюков.

Ещё одна ниша, в которой гарантирован стабильный доход, — это услуги, связанные с домом. Клининговые услуги востребованы как корпоративными заказчиками, так и частными клиентами.

Сегодня это направление деятельности выбрали почти 150 тысяч самозанятых, что не покрывает спрос и позволяет повышать цены на услуги в среднем на 15% ежегодно, объяснил эксперт.

«Наконец, постоянный рынок труда — торговля. Дефицит кадров в ней достигает 20%, поэтому найдётся место и для начинающих, и для имеющих профессиональный опыт. Кстати, рост зарплат в этой сфере по итогам прошлого года немного уступал только строительной сфере и составил почти 16%. По-прежнему выгодно быть самозанятым в области рекламы и PR. Фотографы, полиграфические дизайнеры, художники всегда найдут заказы, как и специалисты в области SMM, маркетологи, копирайтеры», — рассказал специалист.

Замыкает список финансово выгодных ниш индустрия здоровья, заявил он.

«И дело тут не в размерах доходов, а в том, что большинство манипуляций недоступно самозанятым. Так, массажист имеет право делать не медицинский, а бытовой массаж. Но при правильно оформленном договоре подработку в этой области найдут и диетологи, и логопеды, и психологи», — заключил эксперт.