 
Экономика

Юрий Бурлин представил регион на встрече в Смоленске, где обсудили интеграцию памятников истории в экономику

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Псковское отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» развивает межрегиональное сотрудничество. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении, в составе федеральной делегации Псковский регион на встрече в Смоленске представил Юрий Бурлин — председатель комитета отделения по сохранению историко-культурного наследия. 

Фото здесь и далее: Псковское отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Главной темой обсуждения стала интеграция памятников истории в современную экономику. На встрече участники отметили, что Псковская область бережно охраняет объекты культурного наследия и создает понятные инструменты для бизнеса. По словам представителей регионального отделения организации, инвесторы заинтересованы в таких проектах, что позволяет старинным зданиям получать вторую жизнь и приносить пользу экономике региона.

«Смоленская земля встретила нас потрясающим гостеприимством!» - отметили в псковской «Деловой России». Делегация смогла прогуляться по историческому центру города и увидеть знаменитый музей «Смоленская крепость», здание Крестного креста и Свято-Успенский кафедральный собор.

 
«Спасибо Смоленску за теплый, радушный и полезный прием. Работа по объединению усилий бизнеса и государства в деле сохранения нашей истории продолжается», - добавили в региональном отделении.
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Бурлин Юрий Вячеславович

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

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