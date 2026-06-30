 
Экономика

В России появился накопительный инструмент для молодежи

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Молодым людям в возрасте от 14 до 25 лет стал доступен новый инструмент для сбережений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВТБ. Как рассказал член правления банка Дмитрий Брейтенбихер, в стране растет интерес молодой аудитории к накоплениям, с этим связан тренд на разработку специализированных продуктов.

Фото: пресс-служба ВТБ

По данным исследований, в 2025 году сбережения формировали более половины молодых россиян. Доля бюджета, которую они направляют на эти цели, постоянно растет. Наиболее популярным инструментом для накоплений остаются банковские депозиты. Чаще всего молодежь копит на собственное жилье, автомобиль, образование или формирует финансовую подушку безопасности.

На накопительных счетах в ВТБ клиенты в возрасте 14-25 лет хранят более 60 млрд рублей, средний чек в этом сегменте вырос с конца 2025 года на 11% и составил 75 тысяч рублей.

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