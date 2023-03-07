Экономика

Псковская область оказалась на 9 месте в СЗФО по динамике роста зарплат

За последний месяц зарплатные предложения работодателей Псковской области снизились на 1 623₽ по сравнению с началом 2022 (до 43 437₽ по итогам февраля). По динамике роста зарплат среди регионов СЗФО Псковская область оказалась на девятом месте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе платформы по поиску работы hh.ru.

Первое место занимает Санкт-Петербург (+4 410₽ до 64 851₽). Второе место – Республика Коми (+8 400₽ до 62 269₽), топ-3 замыкает Мурманская область (+5 882₽ до 58 653₽).

Между тем в общероссийском рейтинге Псковской области занимает 104 место, опережая на 27 рублей зарплаты, предлагаемые работодателями из Калининградской области. Перебивают уровень псковских зарплат, опережая в рейтинге, компании из Кабардино-Балкарской Республики (43 470₽), Костромской области (43 820₽) и Кировской области (43 852₽). Москва занимает в рейтинге 7 место. Лидерами рейтинга по итогам месяца стали работодатели из Магаданской области (91 943₽).

В разрезе профессиональных областей больше всего в Псковской области предлагают работодатели из сферы «Высший менеджмент» (61 260₽), здесь доход снизился за год на 3 209₽. На втором месте по уровню высоких зарплат сфера «Строительство», в области здесь можно заработать до 55 879₽ (рост за год на 675₽). На третьем месте – «Рабочий персонал», здесь доход на уровне 54 682₽ (+288₽).

«При этом сильнее всего рост зарплат за год наблюдается в консультировании (+9 834₽, до 48 333₽). Не повезло с динамикой зарплат соискателям из сферы безопасности: за год работодатели из данной области сократили зарплатные предложения на -9 911₽, до 36 703₽», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.