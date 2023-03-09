Чистая прибыль Сбера за 2022 год по МСФО составила 270,5 млрд рублей

Сбербанк публикует сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО, далее – «отчетность») за 12 месяцев 2022 года и по состоянию на 31 декабря 2022 года.
«2022 год стал сложнейшим годом для нашей страны и банковского сектора. В отношении российской экономики и крупнейших компаний, в том числе Сбера, рядом государств были введены блокирующие санкции. Нашим главным фокусом стала масштабная поддержка населения и бизнеса. За год мы выдали почти 20 трлн рублей кредитов корпоративным и розничным клиентам, а также проводили реструктуризации в рамках собственных и государственных программ, совершенствовали платежные решения, предоставляли антикризисное финансирование в максимально сжатые сроки. Быстрая адаптация бизнеса к изменившимся условиям была бы невозможна без успешной цифровой трансформации, которая уже стала частью нашей культуры. Важной задачей стало обеспечение бесперебойной работы всех наших систем в условиях ухода иностранных вендоров и беспрецедентного количества кибератак. На основе инструментов нашей IT-платформы были разработаны собственные технологические решения, которые стали доступны всему рынку. Мы достигли цели по миграции на платформу раньше срока - 80% критического ИТ-ландшафта Сбера переведено в целевое состояние. Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам. Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд рублей. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года», - сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Чистая прибыль Группы1 составила 270,5 млрд рублей (-78,3% г/г).
Прибыль на обыкновенную акцию1 составила 12,39 рублей (-78,3% г/г).
Сбер нарастил капитал на 3% до 5,8 трлн рублей.
Коэффициент достаточности базового капитала составил 14,8% (+0,9 п.п. г/г).
Результаты банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций.
Основные показатели активности клиентов
Количество активных клиентов-физических лиц составило 106,7 млн человек на конец года, а количество активных корпоративных клиентов превысило 3 млн.
Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 78,6 млн человек (+2,5 млн за год). Количество ежедневных пользователей (DAU) - 40,9 млн человек, а DAU/MAU - выше 50%.
Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 9,7 млн с начала года и превысило 66,2 млн клиентов.
Число клиентов, использующих единый логин Сбер ID, который дает доступ более чем к 150 сервисам Сбера и партнеров, составило 55 млн клиентов против 32,5 млн годом ранее.
Количество пользователей подписок СберПрайм превысило 6 млн на конец февраля 2023 года (+1,8 млн с начала 2022 года).
Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках
Чистые процентные доходы увеличились на 6,6% г/г и составили 1 875 млрд рублей за счет роста объема работающих активов.
Чистые комиссионные доходы выросли на 15,4% г/г до 697 млрд руб. Основной вклад внесли доходы от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания.
В 2022 году Сбер проводил масштабную программу антикризисных мер, направленную на сокращение операционных расходов и капитальных затрат:
В результате объем экономии превысил 240 млрд руб. Операционные расходы Группы сократились на 1,5% г/г и составили 822 млрд руб. Отношение операционных расходов к доходам составило 41,6%.
За 2022 год чистые расходы на создание резервов на кредитный риск, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, составили 555 млрд руб.
Обзор основных показателей отчета о финансовом положении Группы
Все балансовые статьи, в том числе за сопоставимые периоды, приведены с учетом выбытия Сбербанк Европа и дочернего банка в Казахстане.
Розничный кредитный портфель составил 12,4 трлн рублей, показав рост на 12,2% с начала года. Доходность розничных кредитов выросла на 64 б.п. г/г до 11,9%. Доля продаж розничных кредитов в цифровых каналах превысила 60% на конец года.
Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживалась с середины 2022 года на фоне стабилизации экономической ситуации и снижения рыночных ставок. Доля выдач потребительских кредитов через СберБанк Онлайн приблизилась к 90% на конец года.
Особое внимание клиентов привлекали сезонные предложения по потребительским кредитам:
Доля Сбера на рынке потребительского кредитования достигла 37,7% на 1 января 2023 года, увеличившись на 0,6 п.п. за год.
Одним из драйверов роста розничного кредитования в 2022 году были кредитные карты, остатки по которым прибавили 26,6% с начала года, а количество заявок по ним увеличилось в 1,6 раза за год.
Корпоративный кредитный портфель составил 18,6 трлн рублей, прибавив 13,2% с начала года без учета валютной переоценки8 (номинальный рост за год +11,4%). Доходность корпоративных кредитов выросла на 2,6 п.п. г/г на фоне роста ставок в экономике и составила 9,8%.
Средства физических лиц составили 18,5 трлн рублей на конец года, показав рост на 7,4% без учета валютной переоценки8 (номинальный рост +5,9%) за год.
Средства юридических лиц выросли на 17% без учета валютной переоценки8 (номинальный рост +14,6%) за год до 11,4 трлн рублей.
Отношение чистых кредитов к депозитам составило 98,3% по итогам года (+1,9 п.п.).
Основные показатели качества кредитного портфеля
Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,9%, что меньше на 100 б.п. по сравнению с началом года.
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 142,5%, показав рост на 34,5 п.п. за год.
Основные показатели достаточности капитала Группы
Базовый капитал 1-го уровня вырос на 2,3% с начала 2022 года до 5,4 трлн рублей. Общий капитал вырос на 2,3% за год и составил 5 727 млрд рублей.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,5% за год до 36,4 трлн рублей. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась до 83,8%.
За 2022 год коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня выросли на 0,9 п.п. до 14,8% и 15,2% соответственно, а общего капитала – на 0,9 п.п. до 15,7%.
Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 0,8% с начала года до 14,4%.
Технологическое лидерство
Одной из главных задач 2022 года стало обеспечение бесперебойной работы всех систем в условиях ухода иностранных вендоров и большого количества кибератак. Сбер замещает вендорские решения на всех уровнях технологического стека собственными продуктами и предлагает их рынку.
Комплексное использование искусственного интеллекта в Сбере достигло высокого уровня зрелости: AI-решения используются во всех ключевых бизнес-процессах.
ESG
Несмотря на вызовы, с которыми столкнулся банковский сектор в 2022 году, Сбер сохраняет фокус на ESG-стратегии. В рамках стратегической программы ESG-трансформации в 2022 году были реализованы следующие инициативы:
1 Включает данные по прекращенной деятельности.
2 По данным исследования Frank RG.
3 Включает чистый расход от создания резерва по кредитным обязательствам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества.
4 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.
5 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.
6 По данным исследования Nilsen Report за 2021 год.
7 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).
8 По данным Управленческого учета.
9 По спискам субъектов МСП, включенных в реестр ФНС на 31.12.22.
10 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные).
Источник: пресс-служба Сбербанка