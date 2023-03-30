Экономика

В Минпромторге объяснили подорожание металлопродукции

Рост цен на продукцию металлургов в 2023 году отличается от роста цен в 2021-м, когда он был связан с мировой конъюнктурой и ростом сверхдоходов компаний, сообщил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Сейчас, по его словам, рост стоимости той же арматуры связан с сезонным ростом цен на металлолом (сырье), а также с тарифами на перевозки и на электроэнергию, поэтому его можно считать обоснованным. При этом имеющийся рост не является критичным для стройки. Цена квадратного метра в коммерческом секторе продолжала расти, в том числе при снижении цен на арматуру, отметил он.

«Помимо этого, мы отмечали также сезонное повышение цен на г/к прокат (сейчас внимательно анализируем обоснования металлургами изменения себестоимости). Чтобы избежать спекуляций на конечном рынке, металлурги договорились с металлотрейдерами верифицировать (обновить) соглашения 2022 года о максимальной наценке на перепродажу металлопродукции с трейдерами», - рассказал Евтухов.

Подробности в материале «Известий».