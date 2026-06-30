Сбер запускает вклад «Пенсионный Максимум» со ставкой до 12,65% годовых

Сбер запустил новый вклад «Пенсионный Максимум» с простыми условиями для клиентов старшего возраста и получателей пенсии. Максимальная ставка составляет 12,65% годовых при размещении средств на три или четыре месяца. Минимальная сумма открытия — 30 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Открыть вклад могут клиенты в возрасте от 55 лет, а также клиенты младше 55 лет, если они получают пенсионные зачисления в Сбере.

По вкладу действует одна надбавка — за получение пенсии в Сбере. Ставка при этом не зависит от размера размещённой суммы: уже при открытии вклада от 30 тысяч рублей клиентам доступны условия, соответствующие ставкам по «СберВкладу» для суммы от одного миллиона рублей.

Клиенты могут выбрать вклад с возможностью пополнения или без неё. Проценты выплачиваются ежемесячно либо в конце срока — в зависимости от выбранных условий.

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