Экономика

Как распорядиться положительным сальдо ЕНС, рассказали псковские налоговики

УФНС России по Псковской области продолжает проведение обучающих онлайн-вебинаров, на которых сотрудники управления консультируют налогоплательщиков региона по вопросам, связанным с введением Единого налогового счета (ЕНС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Один из вопросов, заданный участником мероприятия, касался темы распоряжения положительным сальдо, которое может образоваться на ЕНС.

Положительное сальдо – это денежный актив, которым плательщик вправе распорядиться двумя способами: зачесть или вернуть.

«Для зачета переплаты налогоплательщику необходимо подать в налоговые органы по месту своего учета заявление о распоряжении путем зачета, - ответил начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом Дмитрий Иванов. - В соответствии со статьей 78 НК РФ подать такое заявление можно только в электронной форме по ТКС, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью или через личный кабинет налогоплательщика, подписав электронной подписью налогоплательщика».

Он также рассказал, куда может быть направлена переплата:

в счет исполнения обязанности другого лица;

в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога;

в счет исполнения решений налоговых органов;

путем зачета суммы налогов, государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом выдан исполнительный документ, или иных обязанностей, по которым истек срок их взыскания.

Для того, чтобы распорядиться положительным сальдо вторым способом (возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета), налогоплательщику необходимо подать соответствующее заявление в налоговый орган по месту своего учета.

Это можно сделать как в электронном виде, так и в бумажном.

Поручение на возврат будет направлено в казначейство не позднее дня, следующего за днем получения заявления.

Видеозапись вебинара доступна по ссылке.