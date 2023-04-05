Как распорядиться положительным сальдо ЕНС, рассказали псковские налоговики

УФНС России по Псковской области продолжает проведение обучающих онлайн-вебинаров, на которых сотрудники управления консультируют налогоплательщиков региона по вопросам, связанным с введением Единого налогового счета (ЕНС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Один из вопросов, заданный участником мероприятия, касался темы распоряжения положительным сальдо, которое может образоваться на ЕНС.
Положительное сальдо – это денежный актив, которым плательщик вправе распорядиться двумя способами: зачесть или вернуть.
«Для зачета переплаты налогоплательщику необходимо подать в налоговые органы по месту своего учета заявление о распоряжении путем зачета, - ответил начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом Дмитрий Иванов. - В соответствии со статьей 78 НК РФ подать такое заявление можно только в электронной форме по ТКС, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью или через личный кабинет налогоплательщика, подписав электронной подписью налогоплательщика».
Он также рассказал, куда может быть направлена переплата:
Для того, чтобы распорядиться положительным сальдо вторым способом (возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета), налогоплательщику необходимо подать соответствующее заявление в налоговый орган по месту своего учета.
Это можно сделать как в электронном виде, так и в бумажном.
Поручение на возврат будет направлено в казначейство не позднее дня, следующего за днем получения заявления.
Видеозапись вебинара доступна по ссылке.