Экономика

Псковская область заключила более 20 соглашений на ПМЭФ-2023

По результатам Петербургского международного экономического форума-2023 в Псковскую область в течение трех лет планируют привлечь порядка 15 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, комментируя итоги ПМЭФ-2023 в своем Telegram-канале.

«Мы подписали более 20 соглашений, провели десятки встреч, переговоров. На 8 млрд подписано соглашений, этой уже абсолютно предметные вещи. Если говорить о перспективах, в ближайшие 3 года планируем по результатам форума привлечь в регион еще порядка 15 млрд рублей», - рассказал Михаил Ведерников.

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Губернатор отметил, что соглашения заключены в самых разных сферах - от образования и подготовки кадров до туризма и промышленности.

«С несколькими организациями подписали соглашения. Вернемся, и с понедельника возьмем это все в работу. Действительно, есть интересные предложения, наработки, мы их будем реализовывать в самых разных сферах, это и туризм, и промышленность, и другие отрасли экономики. Конечно, какое-то время понадобится, чтобы это все наладить», - заметил глава региона.

Ранее сообщалось, что Псковская область в рамках Петербургского международного экономического форума, в частности, заключила соглашение с Высшей школой экономики.