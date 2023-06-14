Двойные дипломы начнут получать псковские студенты

Псковская область в рамках Петербургского международного экономического форума заключила соглашение с Высшей школой экономики. В перспективе оно поможет замедлить отток населения из региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, комментируя итоги ПМЭФ-2023 в своем Telegram-канале.
Губернатор пояснил, что уже в этом году выпускники будут получать двойные дипломы - один Псковского государственного университета, второй - Высшей школы экономики.
«Это, безусловно, серьезно расширяет возможности для дальнейшего обучения для трудоустройства, потому что Высшая школа экономики - один из крупнейших и авторитетных университетов страны», - подчеркнул псковский губернатор.
Ранее сообщалось, что Псковский государственный университет опустился на 215-219 места в национальном рейтинге университетов 2023 года, снижение составило 357 баллов.