Общество

Двойные дипломы начнут получать псковские студенты

Псковская область в рамках Петербургского международного экономического форума заключила соглашение с Высшей школой экономики. В перспективе оно поможет замедлить отток населения из региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, комментируя итоги ПМЭФ-2023 в своем Telegram-канале.

«У нас несколько образовательных центров появится на разных площадках, и это, кстати, тоже очень важный момент, который позволит замедлить отток населения. Не нужно будет уезжать, потому что можно будет получить хорошее, качественное образование. Одно из соглашений мы подписали с Высшей школой экономики», - рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор пояснил, что уже в этом году выпускники будут получать двойные дипломы - один Псковского государственного университета, второй - Высшей школы экономики.

«Это, безусловно, серьезно расширяет возможности для дальнейшего обучения для трудоустройства, потому что Высшая школа экономики - один из крупнейших и авторитетных университетов страны», - подчеркнул псковский губернатор.

Ранее сообщалось, что Псковский государственный университет опустился на 215-219 места в национальном рейтинге университетов 2023 года, снижение составило 357 баллов.