Экономика

Псковская область заключила на ПМЭФ 17 соглашений на 8 млрд рублей

Руководство Псковской области привлекло 8 млрд рублей инвестиций по итогам работы на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме, сообщил Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы подписали 17 предметных соглашений на 8 миллиардов рублей, провели десятки переговоров и встреч. И, если говорить на перспективу, то в ближайшие три года регион получит по результатам этого форума еще более 5 млрд рублей», — уточнил Михаил Ведерников.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, уже в первый день форума достигнута договоренность сразу с несколькими инвесторами в сфере гостеприимства о проектах по созданию туристской инфраструктуры. Только на этом направлении объем инвестиций превысил 2,2 млрд рублей.

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Не менее серьезные договоренности у Псковской области в сфере импортозамещения. Так, в регионе построят первый в России завод по производству герметизированных аккумуляторов. Масштабная модернизация ждет Псковский хлебокомбинат, получит развитие деревоперерабатывающее производство в Плюссе. При поддержке Минпромторга якорный инвестор ОЭЗ «Моглино» «Титан-полимер» откроет современный инжиниринговый центр.

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Содействовать региону в решении вопроса подготовки современных кадров по итогам ПМЭФ 2023 также будут лидеры российского профобразования — Высшая школа экономики, корпорация «Синергия» и «Кронвелл менеджмент».

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«У нас появится несколько образовательных площадок. Это очень важный момент, который позволит замедлить отток молодежи. Не нужно будет уезжать из родного региона, чтобы получить образование», — подчеркнул он.