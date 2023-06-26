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Экономика

«Эхо города»: Инвестиционный потенциал Островского района и развитие туризма

27.06.2023 14:33|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию программы «Эхо города», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Коротко и емко о том, как с помощью грамотной работы по развитию инвестиционного и туристического потенциала одного из крупных и передовых муниципалитетов области – Островского района, - власти пополняют налоговую базу местного бюджета.

 

Логика простая – чем больше на территории района работает предприятий и чем успешнее их деятельность – тем больше в местную казну поступает налогов. А они, в свою очередь, дают возможность властям реализовывать как можно больше проектов, направленных на нужды людей: в благоустройстве, образовании, ЖКХ и других сферах жизнедеятельности. Не говоря уже о рабочих местах для островичей.

Итак, мониторинг пяти месяцев текущего года основных предприятий Островского района, проведенный администрацией, показал, что идет хороший рост по основным показателям. В некоторых случаях увеличение происходит на рекордные 50%. Несмотря на все еще непростую экономическую ситуацию, многие производственники, малый и средний бизнес находят новые возможности для развития, рассказал в интервью нашей программе глава Островского района Дмитрий Быстров.

«По показателям пяти месяцев предприятия демонстрируют рост как по кадрам, так и по отгрузке продукции. Как следствие, мы понимаем, что это налоговые отчисления в бюджет, которые увеличились на 30-50% в сравнении с 2022 годом. Это говорит о том, что они сохранили тот объем выработки и тот портфель заказов, но и добавили что-то новое. Вероятно, включились в комплекс производств, востребованных министерством обороны. Эти цифры очень показательны, это не одно предприятие, это несколько наших предприятий, которые загружены. Это и легкая промышленность, и обработка, предприятия, которые традиционно связаны с оборонным комплексом. Как я понимаю, количество заказов там кратно увеличивается, как и увеличивается количество сотрудников, которые участвуют в производстве. В этой связи мониторинг будем продолжать. Ту помощь, где-то административную, а где-то точечную, мы продолжим оказывать, для того, чтобы было комфортно работать, и эту динамику они сохраняли. Мы по итогам года будем понимать, как у нас с НДФЛ, как у нас с собственными доходами, и о каких цифрах мы будем говорить, подводя итоги 2023 года».

Сложившаяся динамика рынка в масштабах района не может не радовать власти. Экономическая аксиома – развитие производства дает динамику развития территории. Есть еще одна вещь, которая совершенно не требует доказательств, но требует настойчивой работы и упорства – у Острова есть хороший потенциал для развития индустрии путешествий. Туризм уже давно стал отдельной, крепкой отраслью экономики, для некоторых государств и регионов нашей страны – основной. Хорошо известно, что на карте нашей области три основные точки на туристической карте: Псков, Печоры и Пушкинские Горы. Остров с его потрясающими и уникальными цепными мостами, чудесными храмами, красивейшей природой, интереснейшим Военно-историческим музеем, - расположен на «туристическом тракте». Но всё вышеперечисленное турист посмотрит за день, а хотелось бы задержать его на сутки (с ночевкой) или даже подольше, исходя из формулы «дольше живет – больше тратит». Вот и стали специалисты администрации совместно с островичами искать варианты привлечения туристов на событийные мероприятия. Уже традиционным стал Фестиваль окрошки в Дни города, рассказывает первый заместитель главы Юлия Колпинская. Удивительно, на этом гастропразднике, казалось бы, чисто русского блюда, готовили даже африканский вариант этого летнего супа.

«Фестиваль окрошки у нас, в принципе, уже должен был выйти на международный уровень, но есть некоторые ограничения. Мы всегда приглашаем наших побратимов из Республики Беларусь. Придумали фестиваль сами горожане, решили, почему бы не сделать такой гастрономический фестиваль, ведь летом невозможно представить ни одну семью россиян без окрошки. Она всегда присутствует у нас на столах, причем в абсолютно разных вариациях. Года три назад мы решили сделать такой фестиваль, и получилось очень интересно, получилось очень захватывающе. В нем приняли участие многие наши организации, учреждения и просто горожане. Оказалось, что есть такие необычные рецепты приготовления окрошки, о которых мы даже и подумать не могли. В прошлом году у нас участвовали команды из других районов нашей области, вместе с тем очень красочно представили окрошку команды города Острова. У нас была даже окрошка из Африки, получилось очень необычно. Было более 20 команд среди участников. Люди с удовольствием принимают участие в дегустации нашего, наверное, исконно русского блюда. Поэтому планируем обязательно ко Дню города устроить и Фестиваль окрошки».

На осень этого года островичи вместе со своими партнерами замахнулись на Фестиваль плова. Как рассказывают организаторы, негласный девиз праздника «Плов – это не рисовая каша». В каждой шутке есть доля шутки, что и говорить. Помимо приготовления этого восточного блюда, как и на Фестивале окрошки, можно будет обменяться рецептами, поучаствовать в мастер-классах, тут же будут представлены местные предприятия общественного питания со своими яствами, учреждения культуры займутся культурной программой, а гости будут наслаждаться праздником, пополняя местный бюджет. Про фестиваль плова рассказывает Юлия Колпинская.

«Фестиваль плова будет проходить под девизом "Плов — это не рисовая каша", потому как у многих вместо плова получается рисовая каша. Мы планируем провести его уже более масштабно на территории нашей лыжной базы "Юность" с привлечением других регионов России. Представители туриндустрии Дагестана пришли к нам с этим уникальным предложением. Конечно, мы предполагаем, что там будет не только приготовление этого блюда, но и проведение различных мастер-классов, квестов. Мероприятия досугового направления: песни, танцы, викторины, конкурсы. Полномасштабное мероприятие, с приглашением команд со всей Российской Федерации и с участием большого количества гостей. Такое представление, возможно, будет не один день, а два, может, и три. Будем предлагать нашим гостям разместиться на территории Острова, в Псковской области, и поучаствовать не только в фестивале плова, но и посмотреть другие наши достопримечательности. Остров и район имеют множество туристических объектов, и мы будем предлагать их посмотреть».

На сегодняшний день по официальной информации, статистика туристической привлекательности Острова заключается в весьма солидной цифре: этот год по сравнению с аналогичным периодом 2021 года показывает увеличение потока туристов в 6 раз! Визитной карточкой города по-прежнему являются цепные мосты, но власти делают все, чтобы путешественников привлекали не только они. Пожелаем муниципалитету успешной реализации всех намеченных планов. 

Любовь Кузнецова

Теги: #эхо города
Источник: Псковская Лента Новостей
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