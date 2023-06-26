«Эхо города»: Инвестиционный потенциал Островского района и развитие туризма

Представляем вашему вниманию текстовую версию программы «Эхо города», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Коротко и емко о том, как с помощью грамотной работы по развитию инвестиционного и туристического потенциала одного из крупных и передовых муниципалитетов области – Островского района, - власти пополняют налоговую базу местного бюджета.
Логика простая – чем больше на территории района работает предприятий и чем успешнее их деятельность – тем больше в местную казну поступает налогов. А они, в свою очередь, дают возможность властям реализовывать как можно больше проектов, направленных на нужды людей: в благоустройстве, образовании, ЖКХ и других сферах жизнедеятельности. Не говоря уже о рабочих местах для островичей.
Итак, мониторинг пяти месяцев текущего года основных предприятий Островского района, проведенный администрацией, показал, что идет хороший рост по основным показателям. В некоторых случаях увеличение происходит на рекордные 50%. Несмотря на все еще непростую экономическую ситуацию, многие производственники, малый и средний бизнес находят новые возможности для развития, рассказал в интервью нашей программе глава Островского района Дмитрий Быстров.
Сложившаяся динамика рынка в масштабах района не может не радовать власти. Экономическая аксиома – развитие производства дает динамику развития территории. Есть еще одна вещь, которая совершенно не требует доказательств, но требует настойчивой работы и упорства – у Острова есть хороший потенциал для развития индустрии путешествий. Туризм уже давно стал отдельной, крепкой отраслью экономики, для некоторых государств и регионов нашей страны – основной. Хорошо известно, что на карте нашей области три основные точки на туристической карте: Псков, Печоры и Пушкинские Горы. Остров с его потрясающими и уникальными цепными мостами, чудесными храмами, красивейшей природой, интереснейшим Военно-историческим музеем, - расположен на «туристическом тракте». Но всё вышеперечисленное турист посмотрит за день, а хотелось бы задержать его на сутки (с ночевкой) или даже подольше, исходя из формулы «дольше живет – больше тратит». Вот и стали специалисты администрации совместно с островичами искать варианты привлечения туристов на событийные мероприятия. Уже традиционным стал Фестиваль окрошки в Дни города, рассказывает первый заместитель главы Юлия Колпинская. Удивительно, на этом гастропразднике, казалось бы, чисто русского блюда, готовили даже африканский вариант этого летнего супа.
На осень этого года островичи вместе со своими партнерами замахнулись на Фестиваль плова. Как рассказывают организаторы, негласный девиз праздника «Плов – это не рисовая каша». В каждой шутке есть доля шутки, что и говорить. Помимо приготовления этого восточного блюда, как и на Фестивале окрошки, можно будет обменяться рецептами, поучаствовать в мастер-классах, тут же будут представлены местные предприятия общественного питания со своими яствами, учреждения культуры займутся культурной программой, а гости будут наслаждаться праздником, пополняя местный бюджет. Про фестиваль плова рассказывает Юлия Колпинская.
На сегодняшний день по официальной информации, статистика туристической привлекательности Острова заключается в весьма солидной цифре: этот год по сравнению с аналогичным периодом 2021 года показывает увеличение потока туристов в 6 раз! Визитной карточкой города по-прежнему являются цепные мосты, но власти делают все, чтобы путешественников привлекали не только они. Пожелаем муниципалитету успешной реализации всех намеченных планов.
Любовь Кузнецова