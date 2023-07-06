Экономика

Псковские депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета области за 2022 год

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили отчет об исполнении областного бюджета за 2022 год. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

За 2022 год доходы составили 55 млрд 104 млн 489 тысяч рублей, расходы — 57 млрд 69 млн 725 тысяч рублей. В течение 2022 года в регион дополнительно поступило 7 млрд рублей.

В частности, на развитие здравоохранения в прошлом году направили 7,2 млрд рублей, образования — 11,4 млрд рублей, сельского хозяйства — более 1 млрд рублей. На меры социальной поддержки направили 5,7 млрд рублей (более 270 тысяч получателей), на культуру — 1,8 млрд рублей. Объем дорожного фонда в 2022 году составил 12,6 млрд рублей.

Законопроект «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2022 год» депутаты поддержали в двух чтениях.