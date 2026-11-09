 
Экономика

Сбер выпустил юбилейные кредитные карты к 185-летию банка

0

С 5 по 8 ноября включительно клиенты Сбера могут заказать кредитную СберКарту в лимитированном дизайне, посвященном 185-летию банка. Для этого нужно оформить новую именную карту или заказать перевыпуск действующей — праздничный дизайн будет выпущен автоматически. Комиссия за дизайн не взимается.

Фото: Сбер

Главная деталь карты — светящееся число «185» в центре. Оно загорается при бесконтактной оплате, а также при использовании банкоматов с NFC-модулем. Светящийся элемент подчёркивает юбилейную символику и становится ярким акцентом для привычных повседневных операций. Карты с таким оформлением выпущены ограниченным тиражом.

«В год 185-летия Сбера мы хотим разделить это событие с нашими клиентами, поэтому подготовили особый дизайн Кредитной СберКарты, в котором юбилейная символика оживает, воплощая соединение истории Сбера и современных технологий. Надеемся, что для наших клиентов карта позволит не только совершать выгодные покупки, но и сохранить воспоминания о юбилее банка», — прокомментировал директор дивизиона «Кредитные карты» Сбербанка Олег Казаков.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026