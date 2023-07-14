Экономика

Производителя чипсов Pringles в России переименуют в «Любятово»

Холдинговая компания группы «Черноголовка» - «Аквалайф ресурс» завершила приобретение 100% долей российского бизнеса производителя «Принглс» - компании «Келлогг рус». Об этом сообщили в пресс-службе «Черноголовки».

«Акционерное общество "Аквалайф ресурс" (холдинговая компания группы "Черноголовка") завершило приобретение 100% долей в ООО "Келлогг рус", получив все необходимые разрешения от регуляторов. В ближайшее время ООО "Келлогг Рус" будет переименовано в ООО "Любятово"», - приводит сообщение ТАСС.

Финансовые параметры сделки не разглашаются. В компании подчеркнули, что «Любятово» продолжит производить сухие готовые завтраки и печенье. Помимо бренда «Любятово», в портфеле компании торговая марка Extra и бренды, рассчитанные преимущественно на детский сегмент - Dinosaurs, Unicorn и Choco Zavr. Компания производит продукцию на трех заводах - в Воронеже, Пскове и Вязьме (Смоленская область). В ней работают 1 780 человек.

Kellogg's приостановила инвестиции и поставки в Россию после начала специальной военной операции на Украине. В декабре 2022 года компания сообщила, что продает российскую часть бизнеса группе компаний «Черноголовка». Kellogg's приняла решение избавиться от российских активов, поскольку считает нецелесообразным поддержание производства в стране.