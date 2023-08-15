Экономика

Объем инвестиций по сельхоз проектам за пять лет посчитали в Псковской области

Более 50 млрд рублей привлекли с 2018 по 2022 годы в рамках инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Реализован проект по строительству молочной фермы на 1800 фуражных коров в Новосокольническом районе. Молочная ферма состоит из 3 корпусов-коровников на 600 голов каждый. Создано 59 рабочих мест.

В Псковском районе построена молочно-товарная ферма роботизированного доения на 1920 голов фуражных коров. Построено два коровника по 600 голов каждый, силосные траншеи, двор карантинирования, родильное отделение, смонтированы роботы для доения коров. Создано 59 рабочих мест.

В Великолукском районе строится завод по убою и переработке мясосырья. Планируется, что производство готовой продукции составит 300 тонн в год, будет создано 3000 рабочих мест.

Продолжает работу АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров», созданный в 2021 году. За 2 года центр оказал более 2000 консультаций, организовал более 30 мероприятий и бизнес-миссий.