Инвестор озвучил реальный размер вклада для жизни на проценты

Идея жить на проценты от вклада и не работать в долгосрочной перспективе связана с серьёзными рисками, о которых многие задумываются лишь поверхностно. О том, какой капитал действительно потребуется для пассивного дохода, сопоставимого со средней зарплатой, и почему рассчитывать только на депозит опасно, рассказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

По словам эксперта, ключевой фактор, разрушающий иллюзию «жизни на проценты», — это инфляция. Даже при относительно высоких ставках по вкладам реальная доходность может снижаться, если рост цен опережает процентный доход. Чтобы сохранить покупательную способность капитала, придётся регулярно реинвестировать часть полученных процентов, а не тратить их все.

Кроме того, в России действует налог на доход по вкладам — 13% или 15% в зависимости от общей суммы годового дохода. Налогом облагается не весь заработок, а только сумма процентов, превышающая необлагаемый лимит (в 2025 году он составлял 210 тысяч рублей). При доходе от вкладов в 1 млн рублей налог превысит 100 тысяч рублей — и эти деньги нужно сразу заложить в бюджете.

«Средняя зарплата в России по данным Росстата на февраль 2026 года составляет около 104 тысяч рублей в месяц. Чтобы получать такой доход только с процентов, при максимальной ставке 15,5% потребуется капитал около 8,1 миллиона рублей, а при более реалистичной ставке 10,3% — уже 12,1 миллионов рублей. Эти расчёты не учитывают налоги и инфляцию. Если заложить и их, необходимый капитал вырастет ещё заметнее», — пояснил Сидоров.

Помимо этого, банки не гарантируют высокую доходность на годы вперёд. Прямо сейчас краткосрочные вклады (на 2–6 месяцев) дают более высокие ставки, чем долгосрочные, — рынок живет в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки. Если зафиксировать деньги на год, а ставки пойдут вверх, можно остаться с низким процентом до конца срока, пишет «Прайм».

Эксперт подчёркивает, что гораздо надёжнее сочетать пассивный доход с активной деятельностью, пусть даже не на полную ставку. Полностью полагаться на вклад как на единственный источник средств для жизни — рискованная стратегия, особенно в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.