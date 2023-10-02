Экономика

Александр Братчиков: Бизнес, который зарабатывает на здоровье, поддерживать не следует

Мнениями о запрете на нахождение детей в вейпшопах в Псковской области обменялись вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков («Единая Россия») и депутат регионального парламента от партии «Справедливая Россия - Патриоты – За правду» Олег Брячак в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Во-первых, нам, помимо того, чтобы штамповать запретительные, заградительные законопроекты, есть, чем заниматься. Нужно представлять законопроекты, которые будут направлены на облегчение жизни предпринимателей», - сказал Олег Брячак.

Он отметил, что в такое непростое время, как сегодня, в стране необходимо «отпускать гайки».

«Нужно, чтобы бизнес мог вдохнуть, набрать жирка, развивался и платил налоги. Так почему у нас предлагают законопроекты, согласно которым и без того забитый, несчастный бизнес начинают прессовать?» - задался вопросом депутат.

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Олег Брячак пояснил, что детям и так запрещено продавать вейпы. А запрет на нахождение детей в таких магазинах может в разы увеличить количество штрафов, которые придется платить предпринимателям. Помимо этого, он раскритиковал идею об увеличении количества контролирующих органов, поскольку это также усложнит положение бизнеса.

По мнению заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Александра Братчикова, бизнес, который «зарабатывает на здоровье», поддерживать не следует.

«Не считаю нужным поддерживать этот бизнес. Нужно поддерживать тех, кто занимается переработкой, промышленностью, металлургией. А поддерживать магазины, которые зарабатывают на здоровье, считаю, неправильно», - сказал Александр Братчиков.

Принятый законопроект, по его ожиданиям, будет действовать на население психологически – родители будут убеждать детей не ходить в вейпшопы, поскольку это запрещено законом и за это предусмотрены штрафы.

При этом оба депутата сошлись во мнении, что вейпшопы в целом следовало бы закрыть.