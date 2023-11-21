Экономика

Объем налоговых поступлений в Псковской области в 2023 году вырос более чем на 20%

Налоговые поступления в Псковской области за 2023 год выросли более чем на 20%. Об этом на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым сообщила руководитель псковского управления Федеральной налоговой службы России Анна Кутузова. Она заметила, что объем налоговых поступлений стабильно увеличивается.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Консолидированный бюджет Российской Федерации специалисты псковского управления ФНС пополнили почти на 30 млрд рублей с темпом роста 126%. В федеральный бюджет направлено 8 млрд рублей — в основном это налог на добавленную стоимость, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

В консолидированный бюджет региона направлено 22 млрд рублей, непосредственно в областной бюджет — 18 млрд рублей. Показатели в текущем году также с положительной динамикой: рост количества работников и уровня заработной платы приводят к увеличению объемов НДФЛ, налог на имущество показывает рост в связи с завершением крупных инвестпроектов в области и постановкой на учет фондов новых предприятий.

«Снижен темп роста по земельному налогу с организаций и физических лиц. Ранее в Псковской области проведена переоценка кадастровой стоимости — в целом она сократилась. Но это снижение мы перекрываем другими поступлениями», — заметила Анна Кутузова.

«Чтобы ситуацию исправить, нужно вводить в оборот больше земельных участков — нам есть здесь над чем поработать», — резюмировал губернатор.

Руководитель псковского управления ФНС России также рассказала о работе с должниками по налогам в регионе. Псковская область в 2023 году вошла в число 25-ти субъектов РФ, где сумма задолженности снизилась. По качеству управления долгом регион занимает 16 место по стране.

«Мы стараемся работать аккуратно и взвешенно. Рассматриваем решения об отсрочках, о переносах сроков платежей. Если налогоплательщики соблюдают условия — мы всегда идем на встречу», — отметила Анна Кутузова.

Речь зашла и о контрольной работе. В этой части налоговый орган региона больше внимания уделяет профилактике. В преддверии налоговых и камеральных проверок предпринимателей приглашают на совещания, консультируют о том, как правильно корректировать налоговые декларации.

По поручению президента РФ ведутся контрольно-надзорные мероприятия по применению кассовой техники на ярмарках и рынках — проект «Рынки». Провели порядка 360 профилактических рейдов, вынесли более 200 предостережений, по итогам налогоплательщики легализовали 230 млн рублей доходов.