Экономика

Полумиллиардные поправки в бюджет рассмотрит Собрание на ноябрьской сессии

Законопроект об изменениях в бюджет текущего года поступил на рассмотрение в областное Собрание депутатов. Согласно документу доходы региона увеличиваются на 478 млн 249 тысяч рублей, расходы – на 578 млн 249 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Братчиков. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Традиционно в конце года в бюджет вносится значительный перечень изменений, - прокомментировал подготовленный правительством законопроект председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. – Во-первых, уточняется план налоговых поступлений. У нас на 425 млн рублей увеличиваются платежи налога на прибыль организаций и на 213 млн рублей – НДФЛ. Эти цифры ещё раз подтверждают, что бизнес работает. Во-вторых, производятся передвижки внутри расходных статей – есть какие-то программы, которые выполнены с опережением, а есть мероприятия, которые по тем или не иным причинам не до конца удаётся исполнить в этом году, и деньги переносятся на следующий период».

Более 229 млн рублей предусмотрены на погашение просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения, образовавшейся за счёт средств ОМС. На 84 млн рублей увеличиваются бюджетные ассигнования на дооснащение районных больниц и региональных эндокринологических центров оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля состояния пациентов с этим заболеванием. 9,6 млн рублей запланировано для подготовки и благоустройства земельных участков под установку модульных ФАПов.

Дополнительные средства, превышающие 42 млн рублей, предусмотрены законопроектом на оплату расходов за коммунальные услуги и расходов на питание в государственных образовательных учреждениях. Также увеличиваются лимиты на оплату труда в государственных образовательных учреждениях. 93 млн рублей направляются на завершение строительства социального городка в Пскове, дополнительные средства также предусмотрены на закупку оборудования для учреждения.

На субсидии предприятиям ЖКХ в обновлённом бюджете дополнительно заложено 180,5 млн рублей. 400 млн рублей предусматривается на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования – эти деньги регион получает по казначейскому кредиту.

На развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях дополнительно направляется более 203 млн рублей.

Выделяются средства на субсидии организациям, осуществляющим бесплатные перевозки школьников и педагогических работников. Рост субсидий на содержание автомобильных дорог регионального значения составляет 21,3 млн рублей, 30 млн рублей предназначены муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельности.

Дополнительные средства в размере 8 млн рублей предусмотрены для поощрения за достижение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также 9,5 млн рублей – на дотации победителям конкурса «Лучшее поселение Псковской области».

При утверждении новых параметров регионального бюджета доходы области в 2023 году составят 59 млрд 387 млн 741 тысяч рублей, расходы – 63 млрд 102 млн 249 тысяч рублей.