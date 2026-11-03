Российский рынок кредитов наличными вырос почти на две трети за десять месяцев — ВТБ

За январь-октябрь 2026 года объем выданных российскими банками кредитов наличными увеличился на 61% по сравнению с прошлым годом и приблизился к 4,5 трлн рублей. В октябре месячный объем продаж остался на уровне предыдущих трех месяцев — более 500 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков ВТБ.

Сохранение ключевой ставки Банка России поддерживает текущие условия на кредитном рынке. К концу года традиционно растет активность заемщиков: люди стремятся закрыть накопившиеся финансовые вопросы и подготовиться к дополнительным расходам, а часть клиентов пересматривает условия действующих обязательств, в том числе через рефинансирование.

Участники рынка в этот период наращивали объемы кредитования. До конца года рынок сохранит положительную динамику. По итогам 2026 года потребительское кредитование может вырасти на 66% и достигнуть 5,9 трлн рублей.