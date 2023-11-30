Экономика

Полумиллиардные поправки в бюджет региона-2023 одобрили депутаты областного Собрания

Законопроект о внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно документу, доходы региона увеличиваются на 478 млн 249 тысяч рублей, расходы – на 578 млн 249 тысяч рублей. Таким образом, доходы региона в 2023 году составят 59 млрд 387 млн 741 тысяч рублей, расходы – 63 млрд 102 млн 249 тысяч рублей.

В поправках бюджета учтены средства из федерального бюджета, безвозмездные поступления от государственных организаций.

Депутаты одобрили поправки единогласно.

Подробнее с поправками в главный финансовый документ региона можно ознакомиться по ссылке ниже.