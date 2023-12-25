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Экономика

Владимир Кузь о расходах на дороги и сельское хозяйство

25.12.2023 17:14|ПсковКомментариев: 0

Заключительная в 2023 году сессия Псковского областного Собрания состоялась сегодня, 25 декабря. Ключевые темы сессии – бюджетное послание губернатора и принятие проекта бюджета Псковской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Что можно сказать об основных параметрах бюджета? Достаточное ли количество средств предусмотрено на дорожную сферу? Почему финансирование некоторых направлений сельского хозяйства увеличено в разы? На эти и другие вопросы в беседе с журналистом Псковской Ленты Новостей ответил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

 

- Владимир Васильевич, на минувшей сессии депутаты приняли бюджет Псковской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Какую общую характеристику можете дать бюджету? Удовлетворены ли вы его основными параметрами?

- Бюджет вырос значительно по сравнению с 2022, с 2023 годами. Доходы региона в 2024 году определены в размере свыше 57 млрд рублей. Бюджет растет, область развивается. Ну и, конечно, бюджет остается социально ориентированным.

- Плановый размер регионального дорожного фонда на 2024 год составляет как и в прошлом году 12,7 млрд рублей. На ваш взгляд, достаточно ли этой суммы, чтобы планомерно приводить в надлежащее состояние региональные дороги и строить новые? Какие крупные объекты запланированы на следующий год?

- Хочется, конечно, еще больше денег на дороги, но есть, что есть. В любом случае, с этим бюджетом область сможет позволить себе ремонтировать и строить крупные дорожные объекты. Это, в первую очередь, дорога Гверстонь – Крупп – Кулье, по ней поступает очень много вопросов. Еще один крупный объект – дорога Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Много также и небольших объектов, но при этом все они значимы для нашего населения.

- На следующий год предлагается зарезервировать 172 млн рублей на закупку дорожной техники. Должна ли такая статья расходов, по вашему мнению, стать ежегодной? Или задачу по обновлению автопарка мы выполним уже в ближайшей перспективе?

- Статья не только должна стать ежегодной, она должна расти, чтобы обновлять автопарк, закупать как можно больше техники, потому что у муниципалитетов есть сложности с техникой по обслуживанию местных дорог, и именно эта статья расходов позволяет решать эту проблему.

- Объём финансирования по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства» в Псковской области на 2024 год запланирован на уровне 1,1 млрд рублей. Некоторые статьи расходов, например, мелиорация и развитие сельского туризма, выросли в разы. Почему принято решение направить на эти направления больше средств?

- Сельский туризм развивается, как и внутренний туризм в целом благодаря санкционной политике наших недружественных стран, мы это видим. Соответственно, народ поехал, народу нравится Псковская область, поэтому и развивается сельский туризм. Посмотрите, взять те же Пушкинские Горы или Гдовский район - очень много проезжает туристов, и не хватает, на самом деле, мест для их размещения.

Что касается мелиорации, у нас, наверное, мелиоративные работы проводились активно в советское время, это все приводит к заболачиванию местности и к утере сельскохозяйственных угодий, а эта статья расходов позволит выводить большее количество сельскохозяйственных земель в эксплуатацию.

- Также в Псковской области ввели пониженные налоговые ставки для предпринимателей, которые расширили штат своих сотрудников, повысили им зарплату и увеличили выручку. На ваш взгляд, будет ли востребована такая мера поддержки? На кого она в первую очередь ориентирована?

- Конечно, она будет востребована. Снижение налоговой нагрузки на предпринимателей всегда способствует улучшению экономического климата. Я разговаривал с предпринимателями, кто попадает под эти льготы. Все довольны, счастливы. Конечно, хотелось бы большего, но отмена налогов нереальна. Снижение налогов позволит им развиваться.

Беседовала Ксения Иванова

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #регион60 #псковское областное собрание #бюджет #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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