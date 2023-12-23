Экономика

Более миллиарда рублей направят на развитие сельского хозяйства в Псковской области

Объём финансирования по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства» в Псковской области на 2024 год запланирован на уровне 1,1 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы заложили 400 млн на техническую модернизацию АПК; 208 млн – на мелиорацию (в 3,5 раза выше АППГ); 97 млн на «Агростартап» (+40%); 20 млн – на развитие сельского туризма (увеличение в 2,2 раза); 19 млн на овощеводство (на уровне АППГ)», - отметил глава региона.

Также губернатор рассказал об инвестиционных проектах:

– «ВСГЦ» начнёт производственную деятельность с выходом на полную проектную мощность в 2028 году.

– «Ударник» Бежаницкого района в 2024-2025 годы планирует построить молочно-товарный комплекс на 1800 коров. Объем инвестиций запланирован в размере 2 млрд рублей.

– В Пушкиногорском районе СПК «Исса» планирует в 2024-2026 годы построить молочный животноводческий комплекс на 1200 коров. Объём инвестиций – 1,4 млрд рублей.

По линии «Комплексное развитие сельских территорий» объём финансирования составит 1 млрд.

В том числе в 2024-2025 годах планируется провести капремонт детского сада, ДШИ, ДК и здания ветстанции в Пушкинских Горах.

Также в 2024 году продолжится реализация проекта по комплексному развитию в Порховском районе стоимостью 691 млн рублей, в том числе в 2024 году – 461,7 млн, добавил Михаил Ведерников.