Экономика

Законопроект о бюджете региона на 2024 год приняли в Псковской области

Законопроект об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 24 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Ранее согласительная комиссия по проекту закона о бюджете рассмотрела таблицу поправок к законопроекту об областном бюджете – общий объём дополнительных средств составляет 4 млрд 799,1 млн рублей. С учётом этого доходы региона в 2024 году определены в размере 57 млрд 273,4 млн рублей, расходы – в размере 60 млрд 267,5 млн рублей. Дефицит бюджета – 2 млрд 994,1 млн рублей, госдолг региона – 23 млрд 475,2 млн рублей.

«Мы констатируем увеличение за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, маленькими шагами экономика Псковской области развивается. Нужно отметить, что на все обязательства в регионе обеспечено финансирование в рамках областного бюджета. Не могу не отметить, что есть предпосылки увлечения доходов в будущем за счет наращивания налоговой базы и поступления федеральных средств», - сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Спикер регионального парламента поблагодарил губернатора за активную работу по привлечению средств. Также он отметил работу согласительной комиссии, указав, что на ее заседаниях решаются системные вопросы.

«У нас будет возможность не раз вернуться к параметрам областного бюджета и констатировать тот факт, что они будут увеличиваться», - заключил он.

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Как сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, региональный дорожный фонд увеличивается на 642,6 млн рублей – его общий объём превышает 12,7 млрд рублей. На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы зарезервировано почти 1,7 млрд рублей. Также предусмотрены 116 млн рублей на индексацию региональных социальных выплат. Расходы на покупку квартир для детей-сирот стали больше на 80 млн рублей, увеличив общий лимит бюджетных ассигнований до 377 млн рублей. 30 млн рублей дополнительно направлено на жильё для молодых семей.

Финансирование льготного лекарственного обеспечения увеличено на 200 млн рублей.

Региональные расходы на сферу здравоохранения в 2024 году составляют 8,32 млрд рублей, финансирование образования превышает 12,56 млрд рублей, на социальную поддержку граждан направляется 5,83 млрд рублей. Финансовое наполнение госпрограммы «Развитие транспортной системы» превышает 14,45 млрд рублей. На комплексное развитие сельских территорий в бюджете предусмотрено более миллиарда рублей, приблизительно такой же объём средств направляется на поддержку сельского хозяйства. На развитие экономики и привлечение инвестиций бюджет выделяет более 1,4 млрд рублей. Миллиард предусмотрен на развитие региональной энергетики. Почти 1,9 млрд рублей составляют бюджетные лимиты на программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области».

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Поскольку основные параметры бюджета увеличиваются, депутаты вернулись к первому чтению бюджета, а затем перешли к рассмотрению таблицы поправок во втором чтении.

За принятие главного финансового документа региона на 2024 год в третьем чтении проголосовал 21 депутат, воздержался от голосования один парламентарий, против никто не голосовал.