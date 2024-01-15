Экономика

В Минсельхозе назвали причину подорожания томатов и огурцов

Объемы внутреннего производства овощей обеспечивают достаточное предложение на внутреннем рынке по доступной цене, динамика цен производителей соответствует сезонным тенденциям, весной цены на томаты и огурцы пойдут вниз, говорится в сообщении Минсельхоза.

Согласно данным Росстата, в течение декабря 2023 года огурцы подорожали на 40,4%, а томаты - на 5,5%, пишет РИА Новости.

«Объемы внутреннего производства овощей в целом обеспечивают достаточное предложение на внутреннем рынке по доступной цене. Текущая динамика цен производителей соответствует сезонным тенденциям. Повышение стоимости томатов и огурцов обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, себестоимость которой значительно выше, и увеличением поставок импортных овощей», - отметили в Минсельхозе.

В министерстве ожидают, что «весной 2024 года цены традиционно пойдут вниз с поступлением на рынок нового урожая из парников». Минсельхоз также направил в торговые сети запрос по спросу потребителей на томаты и огурцы и отмечает, что сейчас динамика цен производителей на огурцы и томаты значительно ниже темпов, наблюдаемых в рознице.

«В целях увеличения предложения томатов, в том числе в наиболее доступном ценовом сегменте - круглых томатов, Минсельхоз совместно с бизнесом и отраслевыми союзами прорабатывает вопрос увеличения производства и поставок в торговые сети более доступных круглых томатов, в том числе путем наращивания производства в весенних теплицах. В целях анализа спроса ритейла на конкретные виды томатов и огурцов Минсельхоз России направил в торговые сети соответствующий запрос», - сообщили в министерстве.