Экономика

Более 20 млн рублей взяли псковичи в Сбере на образование в 2023 году

По итогам 2023 года Сбербанк на Северо-Западе выдал более 11,3 тысяч льготных образовательных кредитов, что на 40% больше чем годом ранее. Общая сумма выданных кредитов – 3,2 млрд рублей – рост на 62% по сравнению с 2022 годом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Общий объём такого кредитования в Псковской области составил 22 млн рублей. Прирост по сумме выданных кредитов составил 53%, а по количеству - 64% по сравнению с 2022 годом.

По статистике 73% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В среднем в прошлом году студенты вузов СЗФО брали на образование 280 тысяч рублей, в Петербурге средний размер кредита по итогам года составил почти 300 тысяч.

Совокупный портфель выданных образовательных кредитов в Сбере в СЗФО составляет уже 6,2 млрд рублей, на Петербург приходится 84%.