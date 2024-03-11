Экономика

Обязательства глав регионов перед бизнесом хотят закрепить в законе

Власти собираются закрепить статус инвестиционной декларации в законе, этот документ представляет собой публичное обязательство главы региона перед бизнесом. Так чиновники гарантируют, что условия предпринимательской деятельности не ухудшатся, пока длится определенный инвестпроект, рассказал замглавы Минэка Мурат Керефов.

Сейчас декларация носит рекомендательный характер для властей регионов, сказал замминистра. Он добавил, что поправки планируют внести в ГД в весеннюю сессию. Пока изменения на ранней стадии обсуждаются с бизнесом и научным сообществом, пишут «Известия».

Пока у региональных чиновников есть возможность широко и по-своему интерпретировать гарантии бизнесу, у компаний возникают убытки, заявила вице-президент, руководитель исполкома «Деловой России» Нонна Каграманян. Поэтому важно законодательно закрепить статус декларации.

«Законодательные изменения позволят ускорить проекты и укрепить доверие инвесторов. Закрепление статуса декларации станет ключевым моментом в повышении конкурентоспособности в субъектах», — уверен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Другие планируемые поправки позволят сократить сроки подключения бизнеса к инфраструктуре субъекта и получения всех документов, рассказал Керефов. Еще одно предполагаемое нововведение состоит в том, что в законе зафиксируют полномочия инвестиционных комитетов в части досудебного урегулирования споров, добавил он.

Кроме того, множество изменений направлено на установление единых понятий таких терминов, как «инвестиционный проект», «инвестиционная политика» и «капиталовложения». По словам замглавы Минэка, сейчас в разных документах они трактуются по-разному.